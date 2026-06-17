JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung von 92 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Investoren hätten angesichts der fortdauernden Schwäche in China zwar wohl mit einer solchen gerechnet, nicht aber mit einer derart starken Senkung des Ziels für die Profitabilität, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner Einschätzung dazu. Dass die Münchener keine Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen hätten, lege die Vermutung nahe, dass sie das bisherige Geschäftsmodell überdenken könnten. Das sei bislang auf den Export von Antriebssträngen für Verbrennungsmotoren aus Deutschland ausgerichtet. Nun aber könnten eine Beschaffung von Komponenten und eine verstärkte Integration der Fertigung in Nordamerika und China in den Fokus rücken./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 62,48EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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