DAX auf der Suche nach neuen Impulsen – Tech-Rally in Asien geht weiter

In Frankfurt kann der DAX zum heutigen Handelsstart allerdings nicht von den positiven Vorgaben aus den USA und Asien profitieren. Der deutsche Leitindex zeigte bereits gestern im späten Handel Ermüdungserscheinungen und konnte das Kursniveau von 25 000 Punkten nicht halten. Auch für heute deutet sich eine eher abwartende und zurückhaltende Stimmung unter den Anlegern an. Die Dynamik findet derzeit in den Branchen statt, die im DAX zu wenig vertreten sind. Deshalb folgen sie lieber dem Geldfluss in die USA und nach Asien und kaufen dort die Aktien von Unternehmen aus den Technologiesektoren.

In Asien blieben heute die Technologieaktien gefragt. Die Konjunkturdaten aus Japan zeigen einen ungebrochenen Nachfrageboom nach Halbleitern auf. Diese reduzierten den Handelsbilanzsaldo erheblich und überraschten die Investoren positiv. Der Nikkei behält die 70 000er-Marke fest im Blick.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Event des Tages steht heute die US-Notenbanksitzung unter dem Vorsitz von Kevin Warsh im Fokus. Die Anleger werden genau darauf achten, wie sich der neue Vorsitzende positioniert und welche Aspekte für die Federal Reserve zukünftig ausschlaggebend sein werden. Mit einem Zinsschritt rechnet heute kaum jemand.

In diesem Monat findet der große Verfalltermin an den internationalen Finanzmärkten durch einen US-Feiertag am Freitag an zwei Handelstagen statt. Bereits morgen werden die Futures und Optionen in den USA abgerechnet, während die anderen Märkte dann wie gewohnt am Freitag folgen. Spannung ist durch diesen Effekt garantiert, die sich in einer höheren Volatilität in den kommenden 48 Stunden zeigen könnte.

Heute stehen außerdem die Verbraucherpreise aus der Eurozone, die Einzelhandelsumsätze und die Lagerbestände aus den USA im Terminkalender. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 700 und 25 050 Punkten bewegen.

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