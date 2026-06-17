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    Auto1 sieht als nächstes Etappenziel Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1 will 1,5 Millionen Auslieferungen erreichen
    • Privatkunden +20-40% pro Jahr, Händler +10-15% jährlich
    • Privatkunden Ebitda von -410 auf 1.450-2.410 Euro
    Auto1 sieht als nächstes Etappenziel Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen
    Foto: sven simon/rene traut - picture alliance

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will seine Auslieferungen auch künftig kräftig steigern. Dabei setzen sich die Berliner als nächstes Zwischenziel einen Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen, wie sie am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilten. Allein 300.000 davon sollen auf den Privatkundenbereich fallen, das wäre in etwa eine Verdreifachung im Vergleich zum 2025er-Wert.

    Auf lange Sicht soll dabei im Privatkundensegment der Absatz um 20 bis 40 Prozent im Jahr anziehen und um 10 bis 15 Prozent jährlich im Geschäft mit Händlern. Im vergangenen Jahr hatte das MDax-Unternehmen noch gut 842.000 Fahrzeuge in beiden Segmenten ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt.

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    Zugleich sollen beide Segmente auf lange Sicht die Ergebnisse steigern. So sollen im Privatkundengeschäft, zu dem Plattformen wie Autohero und wirkaufendeinauto.de gehören, und im Händler-Segment der Bruttogewinn und das operative Ergebnis je Fahrzeug weiter steigen.

    Im Privatkundengeschäft hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr allerdings noch pro Fahrzeug ein negatives bereinigtes Ergebnis von 410 Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt. Dieser Wert soll sich langfristig auf plus 1.450 bis 2.410 Euro erhöhen. Als ersten Zwischenschritt peilt Auto1 dabei pro Einheit mindestens 800 Euro an./tav/zb

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    ISIN:DE0008467416WKN:846741

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 32.446 auf Ariva Indikation (17. Juni 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +6,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -0,71 %/+46,94 % bedeutet.





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