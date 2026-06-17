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    St George sichert sich A$60 Million zur Beschleunigung der Entwicklung des Weltklasse-Seltenerden- und Niob-Projekts Araxá

    St George sichert sich A$60 Million zur Beschleunigung der Entwicklung des Weltklasse-Seltenerden- und Niob-Projekts Araxá
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    17. Juni 2026 / IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) („St George“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, feste Zusagen für die Aufnahme von A$60 Millionen (vor Kosten) im Rahmen einer institutionellen Platzierung in zwei Tranchen erhalten zu haben. Dabei werden 600 Millionen neue voll eingezahlte Stammaktien („Neue Aktien“) zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie („Platzierung“) ausgegeben.

     

    Die Platzierung wurde in erster Linie von bestehenden hochwertigen institutionellen Investoren unterstützt, darunter der größte Aktionär von St George, Hancock Prospecting Pty Ltd („Hancock“), der sich verpflichtet hat, im Rahmen der Platzierung A$20 Millionen (200 Millionen Neue Aktien) zu zeichnen. Nach Abschluss der Platzierung wird Hancock einen Anteil von rund 10,5 % am Unternehmen halten.

     

    Die neuen Mittel sollen für die Weiterentwicklung des hochgradigen Seltene-Erden- und Niob-Projekts Araxá des Unternehmens im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais verwendet werden.

     

    John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

    „Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung durch neue und bestehende institutionelle Investoren, die das überzeugende Entwicklungspotenzial unseres Araxá-Projekts erkennen.

     

    Die Weltklasse-Ressource in Araxá hat das Potenzial, innerhalb eines beschleunigten Zeitplans entwickelt zu werden – mit hochgradiger Mineralisierung direkt an der Oberfläche und günstiger Projektlogistik in einer etablierten Bergbauregion. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Regierungen als auch private Unternehmen weltweit neue Lieferketten für kritische Mineralien aufbauen wollen.

     

    Die nun gesicherte Finanzierung wird das Programm von St George zur Weiterentwicklung des Araxá-Projekts durch Machbarkeitsstudien und die Vorbereitung einer Investitionsentscheidung beschleunigen und stärken.“

     

    Die Executive Chairwoman von Hancock, Frau Gina Rinehart AO, ergänzte:

     

    „Hancock Prospecting freut sich, St George als größter Aktionär des Unternehmens mit dieser zusätzlichen Investition unterstützen zu können, und sieht der Entwicklung des Araxá-Projekts zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien mit Interesse entgegen.“

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