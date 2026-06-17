JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 62,32 auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +10,90 %/+33,08 % bedeutet.