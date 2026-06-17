ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt BMW-Kursziel auf 82 Euro Overweight bleibt
- Prognosesenkung gilt als Weckruf für Autobranche
- BMW muss Kompaktsegment in China neu überdenken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 100 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prognosesenkung der Münchner sei ein Weckruf für die Autobranche, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. Hier seien momentan alle europäischen Premiumhersteller preislich nicht konkurrenzfähig. Ändern könne BMW dies entweder selbstständig mit seiner Reihe Neue Klasse durch eine radikale Veränderung der Zulieferstruktur, oder gemeinsam mit chinesischen Partnern. Auf dem Kapitalmarkttag im Oktober rechnet Asumendi mit massiven Kapazitätseinschnitten in Europa. Damit könne BMW einen geringen, aber robusten Cashflow sichern./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:29 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 62,32 auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +10,90 %/+33,08 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 82 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Kaum auf der Straße, schon in die Werkstatt: Beim Premierenmodell der Neuen Klasse muss BMW wegen Airbag-Problemen und Elektronik-Fehlern nachbessern.
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔