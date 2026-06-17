JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
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