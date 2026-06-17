Devisen
Euro bleibt über Marke von 1,16 US-Dollar
- Euro hält sich über 1,16 US-Dollar im Handel
- EZB-Referenzkurs am Vortag bei 1,1594 Dollar
- Unsicherheit über Fed-Unabhängigkeit unter Warsh
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1607 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1594 Dollar festgesetzt.
Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend prägte Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.
"Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump./jha/zb
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???