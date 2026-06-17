ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für BMW auf 75 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt Fair Value BMW 94 auf 75 Euro
- Einstufung auf Kaufen bleibt trotz Kurszielsenkung
- China- und Iran-Schwäche drücken Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 62,12 auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +11,32 %/+33,59 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 75 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.
Kaum auf der Straße, schon in die Werkstatt: Beim Premierenmodell der Neuen Klasse muss BMW wegen Airbag-Problemen und Elektronik-Fehlern nachbessern.
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔