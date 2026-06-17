AKTIE IM FOKUS
Auto1 zieht an - Absatzziel stützt nach Rückschlag am Vortag
- Auto1 Aktie erholt sich vorbörslich nach Rückschlag
- Ziel von 1,5 Mio Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel
- Dynamik vor allem im Privatkundengeschäft erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 können am Mittwoch vorbörslich wieder Boden gut machen nach einem Rückschlag am Vortag. Während Autobauer wie BMW mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler seine Absätze kräftig steigern.
Am Dienstag hatte die Aktie nach gutem Lauf einen Rückschlag um mehr als fünf Prozent bekommen. Nun zog der Kurs auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss wieder um fünf Prozent an in Richtung der 25-Euro-Marke, deren Erreichen zuletzt ein Hoch seit Anfang Februar bedeutet hatte.
Wie Auto1 zum Kapitalmarkttag mitteilte, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt. Im vergangenen Jahr hatte das MDax -Unternehmen gut 842.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt. Viel Dynamik verspricht sich Auto1 vor allem im Privatkundenbereich./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 62,12 auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +11,32 %/+33,59 % bedeutet.
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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