Auto1 zieht an - Absatzziel stützt nach Rückschlag am Vortag

Wie Auto1 zum Kapitalmarkttag mitteilte, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt. Im vergangenen Jahr hatte das MDax -Unternehmen gut 842.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt. Viel Dynamik verspricht sich Auto1 vor allem im Privatkundenbereich./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 62,12 auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +11,32 %/+33,59 % bedeutet.