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    "Prägende Technologie"

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    HSBC setzt auf Google-KI – und hat ein Milliardenpotenzial im Blick

    HSBC und Google Cloud schließen eine langfristige KI-Allianz. Mehr als 200 neue Anwendungen sollen Beratung, Sicherheit und Effizienz vorantreiben.

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    "Prägende Technologie" - HSBC setzt auf Google-KI – und hat ein Milliardenpotenzial im Blick
    Foto: Matt Crossick - picture alliance

    Die Großbank HSBC treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz mit einem weitreichenden Schulterschluss mit Google Cloud voran. Die mehrjährige Partnerschaft soll den Einsatz von KI-Technologien in den weltweiten Geschäftsbereichen der Bank beschleunigen und neue Anwendungen in der Kundenberatung, Betrugsbekämpfung und internen Prozesssteuerung ermöglichen.

    Nach Angaben von HSBC sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre mehr als 200 neue KI-Anwendungsfälle entstehen. Die Bank erwartet dabei nicht nur effizientere Abläufe, sondern auch zusätzliche Erträge und Kostenvorteile. Einzelne Projekte könnten jeweils einen Mehrwert von mehr als 100 Millionen US-Dollar durch höhere Einnahmen oder Effizienzsteigerungen erzielen.

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    Bereits heute laufen mehr als 600 Anwendungen von HSBC auf der Infrastruktur von Google Cloud.

    Fokus auf Beratung, Sicherheit und Produktivität

    Zum Start konzentriert sich die Zusammenarbeit auf drei zentrale Bereiche. Im Vermögensmanagement sollen KI-gestützte Analysen die Kundenbetreuung verbessern. Kundenberater erhalten dabei zusätzliche Einblicke, um individuelle Empfehlungen schneller und gezielter aussprechen zu können.

    Zudem will HSBC generative KI und sogenannte agentische KI einsetzen, um Risiken im Bereich Finanzkriminalität früher zu erkennen. Nach Angaben der Bank soll sich die Reaktionsgeschwindigkeit bei identifizierten Risiken verdoppeln. Monatlich überwacht HSBC nach eigenen Angaben nahezu 1 Milliarde Transaktionen auf mögliche Hinweise auf Finanzkriminalität.

    Darüber hinaus soll KI die Arbeit von Mitarbeitern vereinfachen. Ein bereits eingesetzter digitaler Assistent verkürzt laut HSBC den Aufwand für Verwaltungsaufgaben und die Vorbereitung von Kundengesprächen von mehreren Stunden auf wenige Minuten. Künftig sollen zudem regulatorische Vorgaben in KI-gestützte Entscheidungsmodelle integriert werden, um Banker bei Analysen und Entscheidungen zu unterstützen.

    "Eine der prägenden Technologien unserer Zeit"

    HSBC-Konzernchef Georges Elhedery bezeichnete künstliche Intelligenz als einen entscheidenden technologischen Wandel für die Finanzbranche. "KI entwickelt sich zu einer der prägenden Technologien unserer Zeit. Sie ermöglicht es uns, für jeden Kunden ein individuelles Erlebnis zu schaffen, das in Echtzeit und in großem Maßstab bereitgestellt wird, wobei menschliches Urteilsvermögen, Entscheidungsfindung und Verantwortlichkeit weiterhin im Mittelpunkt stehen", sagte Elhedery.

    Die Zusammenarbeit mit Google Cloud helfe dabei, Mitarbeiter mit den notwendigen Werkzeugen für die Zukunft auszustatten und HSBC einfacher, agiler, schneller und persönlicher zu machen.

    Auch Google Cloud sieht in der Kooperation Signalwirkung für die Branche. Konzernchef Thomas Kurian erklärte: "Unsere Partnerschaft mit HSBC ist ein Vorbild für die Zukunft der Finanzdienstleistungsbranche." Durch den Einsatz der Gemini-KI-Modelle und der Forschungsexpertise von Google DeepMind entstehe eine intelligentere, widerstandsfähigere und reaktionsschnellere Bank mit zusätzlichem Nutzen für Kunden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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