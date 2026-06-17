Kursgewinne - US-Zinsentscheid im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 126,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 2,91 Prozent. Die Hoffnung auf Frieden im Iran hatte die Ölpreise zuletzt kräftig gedrückt und damit auch die Inflationssorgen am Markt.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend prägt Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.

"Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump./jha/zb





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