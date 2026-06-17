ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Kion auf 59 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kion-Kursziel von 68 auf 59 Euro deutlich
- Weier erwartet durchwachsene Q2-Zahlen und Kürzungen
- UBS-Umfrage bestätigt Attraktivität der Lagerautomation
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 68 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier rechnet Ende Juli mit durchwachsenen Zahlen des Lagerhaus-Spezialisten für das zweite Quartal und kürzte seine Schätzungen für das Geschäft mit Staplern, in dem Kion die Jahresziele wohl nicht erreichen dürfte. Eine jüngste Umfrage der UBS habe gleichwohl die strukturelle Attraktivität des Marktes für Lagerautomatisierung bestätigt. Der Aktienkurs berücksichtige auch schon deutlich größere Kürzungen der durchschnittlichen Marktschätzungen, als von ihm selbst angenommen, schrieb Weier am Mittwoch./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,24 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +8,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+69,90 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 59 Euro
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KION Group
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Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
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Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI
Die Hochstufung der DZ Bank auf ‚Kaufen‘ mit einem fairen Wert von 59 Euro unterstreicht die massive Unterbewertung des Sektors. Genau deshalb ist Kion ein fester Bestandteil meiner Hardware-Säule im wikifolio. Qualität hat ihren Preis, und der aktuelle Abschlag ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich bleibe langfristig positioniert.
Danke für den Artikel hinsichtlich dem Auftragseingang bei KION. Mit steigenden Auftragseingang folgt steigender Umsatz und hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Erst zu Jahresanfang 2026 war KION um die 68 € - 69 € und sollte sicherlich auch wieder erreicht werden.