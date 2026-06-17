UBS senkt Ziel für Kion auf 59 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,24 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +8,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+69,90 % bedeutet.