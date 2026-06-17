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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Kion auf 59 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kion-Kursziel von 68 auf 59 Euro deutlich
    • Weier erwartet durchwachsene Q2-Zahlen und Kürzungen
    • UBS-Umfrage bestätigt Attraktivität der Lagerautomation
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Kion auf 59 Euro - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 68 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier rechnet Ende Juli mit durchwachsenen Zahlen des Lagerhaus-Spezialisten für das zweite Quartal und kürzte seine Schätzungen für das Geschäft mit Staplern, in dem Kion die Jahresziele wohl nicht erreichen dürfte. Eine jüngste Umfrage der UBS habe gleichwohl die strukturelle Attraktivität des Marktes für Lagerautomatisierung bestätigt. Der Aktienkurs berücksichtige auch schon deutlich größere Kürzungen der durchschnittlichen Marktschätzungen, als von ihm selbst angenommen, schrieb Weier am Mittwoch./rob/ajx/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,24 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +8,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+69,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 59 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00, was eine Steigerung von +42,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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