Verteidigungsabkommen ist wichtiges Zeichen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung misst dem deutsch-polnischen Verteidigungsabkommen eine hohe Bedeutung zu. "Das ist ein ganz wichtiges Zeichen einer immer intensiveren Zusammenarbeit bei der militärischen, aber auch generell sicherheitspolitischen Kooperation", sagte Knut Abraham (CDU) im Deutschlandfunk. Das Abkommen werde vor allem die Beistandsverpflichtungen unterstreichen, die beide Staaten über Nato und EU eingegangen sind. Daneben gebe es eine ganze Reihe von Einzelregelungen etwa in den Bereichen Verteidigungsindustrien und Fähigkeitsentwicklung.

Bei der Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine gibt es laut Abraham "keine Abstimmungsprobleme". Er glaube, dass die Bilanz der beiderseitigen Bemühungen für die Ukraine gut ist. "Es ist so, dass beide Länder wirklich engagiert hinter dem überfallenen Land, hinter der Ukraine stehen. Größere Zerwürfnisse kann ich nicht bestätigen."