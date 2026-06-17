Gründer und Manager legen dringenden Appell für Reformen vor

Den Appell, über den zuvor die "Bild"-Zeitung berichtete, haben Größen aus der Start-up-Branche wie Zalando -Co-Chef David Schröder und Flix-Gründer André Schwämmlein unterzeichnet, aber auch Manager wie der frühere Telekom-Chef René Obermann, Ex-Thyssenkrupp -Aufsichtsratschef Gerhard Cromme und Thomas Book, Vorstand bei der Deutschen Börse.

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 100 Gründer und Manager fordern kurz vor dem geplanten Reformpaket der Bundesregierung eine Erneuerung für den Standort Deutschland. Bei der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses am 1. Juli müsse es um greifbare Reformansätze gehen und nicht um Absichtserklärungen, heißt es in einem Appell des Startup-Verbands. "Der Wegfall von 10.000 Industriearbeitsplätzen pro Monat im vergangenen Jahr ist ein Weckruf und zugleich Handlungsverpflichtung für echte Reformen", mahnt die Vorstandsvorsitzende Verena Pausder.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Potenziale besser nutzen"



Unter dem Titel "Für eine neue Gründerzeit, jetzt" fordern sie Reformen für mehr Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland verfüge über viele Vorzüge wie eine Weltklasse-Forschung, qualifizierte Talente und eine starke Industrie, sagte Pausder. "Diese Potenziale müssen wir viel besser nutzen."

Der Staat solle die Gründung von Firmen binnen 24 Stunden flächendeckend ermöglichen. Zudem brauche es mehr Anreize für Start-up-Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungsinstituten, und der Staat solle die europäische Gesellschaftsform "EU Inc." vorantreiben und als Ankerkunde mit öffentlichen Aufträgen innovative Firmen stützen. Andere Forderungen zielen auf die breite Wirtschaft, darunter einen flexibleren Kündigungsschutz für Spitzenverdiener, mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie KI-Rechenkapazitäten und praxistauglichere Bedingungen für Mitarbeiteraktien.

Bundesregierung vor entscheidenden Wochen



Für den 1. Juli ist ein Spitzentreffen der Koalition geplant. Die Bundesregierung will noch vor der Sommerpause ein konkretes Reformpaket vorstellen, etwa zu Steuersystem und Arbeitsmarkt. Vorher wird die Rentenkommission der Regierung ihre Ergebnisse vorlegen, voraussichtlich schon kommende Woche./als/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 11,16 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,94 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -8,72 %/+18,67 % bedeutet.



