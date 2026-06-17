US-Comeback bei Mangan-Exploration

Die USA sind beim Batteriemetall Mangan zu 100 % von Importen abhängig. Das soll sich ändern: Neben dem Konzern South32 arbeiten weitere Akteure an der Wiederaufnahme der inländischen Produktion.

Electric Metals USA (ISIN: US2848981039, WKN: A41ZEN) startete im Mai eine branchenweit beachtete vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Manganprojekt North Star (NSM) im Bundestaat Minnesota. Das NSM-Projekt umfasst eine Manganmine und eine Anlage zur chemischen Verarbeitung von Mangan.

Die Mine ist im Emily-Manganprojekt in Minnesota geplant, der genaue Standort der Verarbeitungsanlage in den USA wird derzeit noch gesucht. Emily verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 5,69 Mio. t mit 19,2 % Mangan und 23,02 % Eisen sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 777,8 kt mit 22,48 % Mangan und 22,15 % Eisen. Damit ist Emily die hochgradigste Manganlagerstätte in Nordamerika.

Electric Metals USA: Hochgradigste Mangan-Lagerstätte in Nordamerika

Electric Metals USA will Manganerz bei Emily abbauen und konzentrieren und anschließend zu hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) und elektrolytischem Manganmetall (EMM) weiterverarbeiten. HPMSM wird für Lithium-Ionen-Batteriekathoden, EMM in Spezialstählen, Aluminiumlegierungen, Verteidigungssystemen und weiteren Technologien benötigt.

Der Bedarf der USA an Manganprojekten ist erkennbar groß: Das seit 2020 als kritisches Mineral eingestufte Batteriemetall wird im Inland seit 1970 nicht mehr produziert. Die Abhängigkeit von Nettoimporten lag in den letzten fünf Jahren Daten des US Geological Survey zufolge bei 100 %. Der Löwenanteil der Importe stammt aus Gabun, Südafrika und Mexiko.

Die nun begonnene Studie baut auf einer früheren PEA auf, die dem North Star Projekt einen (mit 10 % diskontierten) Nettogegenwartswert von 1,39 Mrd. USD und eine Amortisationszeit von 23 Monaten attestierte. Die erste PEA sah eine jährliche Produktionskapazität von 100.000 Tonnen HPMSM und 10.000 Tonnen EMM vor. Die neue Studie soll auch die Erweiterung der HPMSM-Produktionskapazität auf 200.000 Tonnen pro Jahr beinhalten.

Neben Electric Metals arbeitet auch der eigenen Angaben zufolge weltweit größte Manganproduzent South32 (ISIN: AU000000S320, WKN: A14QLH) an der Wiederaufnahme der Manganproduktion in den USA. Das Unternehmen gewinnt den Rohstoff bislang andernorts. Dies soll sich ändern.