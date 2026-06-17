🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectric Metals USA AktievorwärtsNachrichten zu Electric Metals USA

    Importabhängigkeit von Batteriemetall

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Comeback bei Mangan-Exploration

    Die USA sind beim Batteriemetall Mangan zu 100 % von Importen abhängig. Das soll sich ändern: Neben dem Konzern South32 arbeiten weitere Akteure an der Wiederaufnahme der inländischen Produktion.

     

    Electric Metals USA (ISIN: US2848981039, WKN: A41ZEN) startete im Mai eine branchenweit beachtete vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Manganprojekt North Star (NSM) im Bundestaat Minnesota. Das NSM-Projekt umfasst eine Manganmine und eine Anlage zur chemischen Verarbeitung von Mangan.

     

    Die Mine ist im Emily-Manganprojekt in Minnesota geplant, der genaue Standort der Verarbeitungsanlage in den USA wird derzeit noch gesucht. Emily verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 5,69 Mio. t mit 19,2 % Mangan und 23,02 % Eisen sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 777,8 kt mit 22,48 % Mangan und 22,15 % Eisen. Damit ist Emily die hochgradigste Manganlagerstätte in Nordamerika.

     

    Electric Metals USA: Hochgradigste Mangan-Lagerstätte in Nordamerika

     

    Electric Metals USA will Manganerz bei Emily abbauen und konzentrieren und anschließend zu hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) und elektrolytischem Manganmetall (EMM) weiterverarbeiten. HPMSM wird für Lithium-Ionen-Batteriekathoden, EMM in Spezialstählen, Aluminiumlegierungen, Verteidigungssystemen und weiteren Technologien benötigt.

     

    Der Bedarf der USA an Manganprojekten ist erkennbar groß: Das seit 2020 als kritisches Mineral eingestufte Batteriemetall wird im Inland seit 1970 nicht mehr produziert. Die Abhängigkeit von Nettoimporten lag in den letzten fünf Jahren Daten des US Geological Survey zufolge bei 100 %.  Der Löwenanteil der Importe stammt aus Gabun, Südafrika und Mexiko.

     

    Die nun begonnene Studie baut auf einer früheren PEA auf, die dem North Star Projekt einen (mit 10 % diskontierten) Nettogegenwartswert von 1,39 Mrd. USD und eine Amortisationszeit von 23 Monaten attestierte. Die erste PEA sah eine jährliche Produktionskapazität von 100.000 Tonnen HPMSM und 10.000 Tonnen EMM vor. Die neue Studie soll auch die Erweiterung der HPMSM-Produktionskapazität auf 200.000 Tonnen pro Jahr beinhalten.

     

    Neben Electric Metals arbeitet auch der eigenen Angaben zufolge weltweit größte Manganproduzent South32 (ISIN: AU000000S320, WKN: A14QLH) an der Wiederaufnahme der Manganproduktion in den USA.  Das Unternehmen gewinnt den Rohstoff bislang andernorts. Dies soll sich ändern.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Importabhängigkeit von Batteriemetall US-Comeback bei Mangan-Exploration Die USA sind beim Batteriemetall Mangan zu 100 % von Importen abhängig. Das soll sich ändern: Neben dem Konzern South32 arbeiten weitere Akteure an der Wiederaufnahme der inländischen Produktion.  Electric Metals USA (ISIN: US2848981039, WKN: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     