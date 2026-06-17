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    Seitwärtsstrategien

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    Porr mit guten Q1-Ergebnissen

    Rekordauftragsbestand und steigende Margen sprechen für eine robuste Geschäftsentwicklung. Zertifikate ermöglichen eine defensive Positionierung mit attraktiven Renditechancen.

    Der österreichische Baukonzern Porr (AT0000609607) ist solide ins Jahr 2026 gestartet und hat trotz schwieriger Witterungsbedingungen seine Profitabilität verbessert. Porr bekam gerade im Heimatmarkt ein ungewöhnlich schwaches Winterquartals zu spüren bekommen, weshalb das Wachstum in Q1 moderat ausfiel. Gleichzeitig wurde die operative Marge erneut gesteigert; für Analysten ein Zeichen hoher Kostendisziplin und effizienter Projektsteuerung. Der Auftragsbestand überschritt erstmals die Rekordmarke von 10 Mrd. Euro. Damit verfügt Porr über eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre. Vor dem Hintergrund der Quartalszahlen haben Analysten ihre Gewinnerwartungen leicht angehoben und rechnen mit einer schrittweisen Verbesserung der EBIT-Marge. Diese soll von rund 3,4 Prozent im laufenden Jahr auf bis zu 3,75 Prozent im Jahr 2028 steigen. 

    Bonus-Strategie mit 25,8 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das defensive Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Bank (AT0000A3RUJ7) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 41,50 Euro, wenn die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere bei 28,90 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 39,30 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 2,20 Euro oder 12,9 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Kein Aufgeld!  

    Bonus-Strategie mit 18,4 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das etwas offensivere Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Bank (AT0000A3TBN5) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 45 Euro, wenn die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere bei 31,80 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 41,50 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 3,50 Euro oder 18,5 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Positiv: Produkt notiert mit knapp 6 Prozent Abgeld!   

    Discount-Strategie mit 13,4 Prozent Puffer (September 2027)  

    Schließt die Aktie am 17.9.27 über dem Cap von 40 Euro, dann bringt Discount-Zertifikat der RCB mit der ISIN AT0000A3U335 beim Kaufpreis von 35,50 Euro einen Gewinn von 4,50 Euro oder 10 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. 

    ZertifikateReport-Fazit: Porr profitiert von Investitionen in Infrastruktur, Energie- und Verkehrsprojekten in Europa, wird aber im Branchenvergleich weiterhin mit Abschlägen bewertet. Wer darauf setzen möchte, dass Porr die operative Verbesserung fortsetzt und den hohen Auftragsbestand in profitables Wachstum umwandeln wird, kann sich mit den Zertifikaten mit Sicherheitspuffer positionieren. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porr-Aktien oder von Anlageprodukten auf Porr-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Porr mit guten Q1-Ergebnissen Porr profitiert von Investitionen in Infrastruktur, Energie- und Verkehrsprojekten in Europa – wer es mit Sicherheitspuffer angehen will, greift zum Zertifikat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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