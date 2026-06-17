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    Seitwärtsstrategien

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    Rumänien mit Rekordauftrag für Rheinmetall

    Ein Großauftrag aus Rumänien und die Fokussierung auf das Rüstungsgeschäft stärken die Wachstumsperspektiven. Zertifikate bieten attraktive Renditechancen bereits im Seitwärtstrend.

    Angesichts anhaltender russischer Provokationen an der NATO-Ostflanke rüstet Rumänien massiv auf und beschert Rheinmetall (DE0007030009) einen Rekordauftrag im Volumen von 5,7 Mrd. Euro. Geplant sind die Lieferung von knapp 300 Schützenpanzern vom Typ Lynx, Flugabwehrsystemen, Munition sowie vier Marineschiffen. Die Auslieferungen sollen zwischen 2028 und 2030 erfolgen. Der Auftrag gilt als größter internationale Einzelauftrag der jüngeren Unternehmensgeschichte von Rheinmetall. Finanziert wird das Vorhaben teilweise über das EU-Programm SAFE, mit dem Brüssel den Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeiten beschleunigen will. Rheinmetall wird die Produktionskapazitäten in Rumänien stark ausbauen und trennt sich parallel von der Automotive-Sparte Power Systems, die für rund 350 Mio. Euro an die Beteiligungsgesellschaft Aequita verkauft wird. 

    Discount-Strategie mit 15,9 Prozent Puffer (Dezember)

    Für den Discounter der LBBW mit der ISIN DE000LB5WL61 errechnet sich beim Kaufpreis von 989 Euro ein maximaler Gewinn von 111 Euro (21,1 Prozent p.a.), wenn die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 1.100 Euro notiert; andernfalls erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie. 

    Bonus-Strategie mit 27,1 Prozent Puffer (Dezember)

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PL9CWL5 ist mit einem Bonus- und Höchstbetrag bei 1.300 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 850 Euro bis zum 18.12.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 114 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) liegt die maximale Rendite bei 16 Euro (=26,7 Prozent p.a.). Abgeld: Produkt 2,3 Prozent günstiger als die Aktie. 

    Einkommensstrategie mit 10,2 Prozent p.a. Kupon 9,8 Prozent Puffer (Juni 2027) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU9V0H7 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 10,2 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 14,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.6.27 über dem Basispreis von 1.050 Euro notiert. Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich, der sich am Schlusskurs der Aktie orientiert.

    ZertifikateReport-Fazit: Der Auftrag zeigt, dass Europas Verteidigungsausgaben zunehmend grenzüberschreitend organisiert werden – und Rheinmetall zu den wichtigsten Profiteuren dieser Entwicklung zählt. Wer nach der jüngsten Korrektur defensiv einsteigen möchte, kann mit den Zertifikaten bereits dann interessante Renditen realisieren, wenn sich die Aktie lediglich seitwärts bewegt.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Rumänien mit Rekordauftrag für Rheinmetall Rheinmetall profitiert davon, dass Europas Verteidigungsausgaben zunehmend grenzüberschreitend organisiert werden - wer ein Korrekturpotential nicht ausschließt, engagiert sich mit Zertifikaten mit Sicherheitspuffer.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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