🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDefence Therapeutics Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Defence Therapeutics Registered (A)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Defence Therapeutics nimmt nächste Woche an der BIO International Convention 2026 teil, um Gespräche über strategische Partnerschaften zu führen

    Defence Therapeutics nimmt nächste Woche an der BIO International Convention 2026 teil, um Gespräche über strategische Partnerschaften zu führen
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt – freut sich, seine Teilnahme an der BIO International Convention 2026 bekannt zu geben, die vom 22. bis 25. Juni in San Diego (Kalifornien) stattfindet.

     

    Das Team von Defence steht während der Konferenz für Gespräche mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Investoren und möglichen strategischen Kooperationspartnern zur Verfügung, die daran interessiert sind, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit hinsichtlich der von Defence eigens entwickelten Accum-Plattform zu eruieren.

     

    Accum ist darauf ausgelegt, die intrazelluläre Verabreichung zu verbessern, indem der endosomale Austritt gefördert und die Abgabe in die Zielkompartimente der Zelle optimiert wird. Die Plattform wird auf verschiedene therapeutische Modalitäten angewendet, wozu auch Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und radiopharmazeutische Wirkstoffkonjugate (RDCs) gehören, bei denen eine effiziente intrazelluläre Verabreichung nach wie vor eine entscheidende Herausforderung darstellt.

     

    Defence bemüht sich aktiv um Partnerschaften mit innovativen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Entwicklern von Biosimilar-Produkten und Technologieanbietern, die Accum nutzen wollen, um einen zusätzlichen Mehrwert aus ihren therapeutischen Programmen zu erschließen. Die Partnerschaftsmöglichkeiten umfassen die Entwicklung neuartiger Accum gestützter ADCs, die Verbesserung von Biosimilar-Produkten, die Wiederbelebung bestehender oder eingestellter Assets und die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher Verabreichungs- und Linker-Technologien. Accum kann in ADC-Programme integriert werden, ohne dass der Entwicklungsprozess neu gestartet werden muss; damit ist eine Einbindung in jeder Entwicklungsphase möglich, von der Entdeckung bis hin zur klinischen Bewertung.

     

    „Die BIO International Convention ist eines der wichtigsten Treffen für die internationale Biotechnologiebranche und bringt internationale Innovatoren, Investoren und Branchenführer aus der Pharmaindustrie zusammen“, so Sébastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. „Für Defence bietet die Veranstaltung die einzigartige Möglichkeit, das Potenzial unserer Accum-Plattform zu demonstrieren und mit Organisationen in Kontakt zu treten, die nach innovativen Ansätzen zur Verbesserung der Verabreichung und Wirksamkeit fortschrittlicher Therapeutika suchen. Wir freuen uns darauf, mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten und Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen, um gemeinsam Mehrwert zu schaffen.“

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Defence Therapeutics nimmt nächste Woche an der BIO International Convention 2026 teil, um Gespräche über strategische Partnerschaften zu führen Montreal, QC, Kanada, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     