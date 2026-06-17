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    Tradingchance

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    Vonovia: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 23,50 Euro zulegen kann.

    Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) konnte sich nach ihrem starken Kurseinbruch vom Februar 2026 von 28 Euro auf bis zu 20,10 Euro wieder deutlich erholen, um danach wieder kräftig unter Druck zu geraten. Nachdem die volatile Aktie Ende April 2026 zeitweise sogar wieder oberhalb von 24 Euro gehandelt wurde, verzeichnete sie am 9.6.26 bei 19,53 Euro ein neues Jahrestief. Mittlerweile notiert die Aktie bei 20,80 Euro.

    Da nach dem 30-prozentigen Kursrückgang der Aktie seit dem Beginn des Iran-Krieges wieder die hohe Effizienz des Wohnimmobilienkonzerns in den Vordergrund treten sollte, bekräftigten die Experten der Berenberg Bank mit einem von 38 auf 34,50 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 23,50 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 21 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 21 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA0FUW2, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 20,80 Euro mit 0,116 – 0,126 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 23,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+122 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,416 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1JE65, wurde beim Vonovia-Kurs von 20,80 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

    Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 23,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,50 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,418 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,428 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK5XLP4, wurde beim Vonovia-Kurs von 20,80 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 23,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,60 Euro (+58 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Vonovia: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlung
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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