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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Autowerte belasten Dax - US-Zinsentscheid erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt Kampf um 25.000 nach BMW Gewinnwarnung
    • Dax fällt 0,3 Prozent auf 24.829 testet 21-Tage-Linie
    • Vorsicht vor US Zinsentscheid Anleger zurückhaltend
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Autowerte belasten Dax - US-Zinsentscheid erwartet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax muss auch wegen einer Gewinnwarnung von BMW das Ringen um die 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vorerst aufgeben. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche darüber schon abgedreht und nun entfernte er sich etwas von der Tausendermarke. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

    Nach der gekappten Prognose von BMW wurde der Dax von schwachen Automobilwerten belastet. Im frühen Handel gab der Leitindex um 0,3 Prozent auf 24.829 Punkte nach. Er testete damit wieder seine 21-Tage-Linie, die als Kurzfristindikator gilt. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten schlug sich mit einem Anstieg um ein halbes Prozent auf 32.747 Punkte besser.

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    Der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets spricht von "Berührungsängsten mit den 25.000 Punkten". Es mangele dem Dax an einem "zündenden Funken" für den Ausbruch nach oben. In New York hatten sich die Anleger am Vorabend schon vermehrt zurückgehalten angesichts der ersten Zinsentscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Der Schwung der SpaceX -Aktie hatte nachgelassen und bei US-Technologiewerten wurden generell Gewinne mitgenommen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 63,06 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +37,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil..





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