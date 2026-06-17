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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 82,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt BMW auf Underweight Kursziel 82,50
    • Cosman warnt vor dicker Margenwarnung bei BMW
    • Prognosesenkung wirkt negativ auf andere Autobauer
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 82,50 Euro
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman sprach am Mittwochmorgen von einer "dicken Margenwarnung" der Münchner. Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde. Cosman sieht auch negative Signalwirkung für andere deutsche Autobauer, gerade für Mercedes./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 63,06 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,62 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 107,00Euro was eine Bandbreite von +10,27 %/+68,56 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 82,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,50, was eine Steigerung von +30,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der deutlichen Gewinnwarnung auf Kurs und Bewertung: EBIT stark nach unten, mögliche Dividendenkürzung, China‑Probleme und hohe Investitionskosten drücken fundamental; technisch Diskussionen über Ausbruchsziele (110/131/139 €) versus Risiko eines Bruchs bei 62,95 € mit Rutsch in die 50er; Kaufinteresse bei rund 60 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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