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    SEVEN PRINCIPLES startet erfolgreich ins Jahr 2026

    SEVEN PRINCIPLES AG bestätigt ihren Transformationskurs: Mit soliden Zuwächsen bei Umsatz und EBIT startet das IT-Beratungsunternehmen stabil ins Geschäftsjahr 2026.

    SEVEN PRINCIPLES startet erfolgreich ins Jahr 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SEVEN PRINCIPLES AG startet solide ins Geschäftsjahr 2026 und sieht sich weiterhin auf Kurs in der aktuellen Transformationsphase.
    • Konzernumsatz Q1/2026: ca. 18,3 Mio. EUR (Q1/2025: ca. 17,8 Mio. EUR) — Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr.
    • EBIT Q1/2026: ca. 0,7 Mio. EUR (Q1/2025: ca. 0,6 Mio. EUR) — EBIT-Verbesserung gegenüber Vorjahr.
    • Zahlen basieren auf nicht auditierter Quartalsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse).
    • Unternehmen: deutsches IT‑Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für regulierte Branchen; Fokus auf digitale Souveränität, resiliente Kernsysteme, Sicherheit und regulatorisches Know‑how.
    • Börsen/Identifikation & Kontakt: ISIN DE000A2AAA75; Notiert u.a. in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX; Pressekontakt Helgrid Jenne, ir@7p-group.com, Tel. 0221-92007-0.

    Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,01 % im Plus.


    SEVEN PRINCIPLES

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    ISIN:DE000A2AAA75WKN:A2AAA7
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