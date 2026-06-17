SpaceX macht alle verrückt

Anfang Juni geriet die Nasdaq ins Rutschen. Der erste Freitag des Monats war der schwächste Börsentag seit Monaten; in Punkten war es sogar der größte Tagesverlust in der Geschichte der US-Technologiebörse. Der Markt wirkte plötzlich dünnhäutig. Irgendwann kommt an der Börse der Moment, in dem nicht mehr jede Geschichte reflexhaft gekauft wird.

Der größte Börsengang aller Zeiten ist nicht gescheitert. Genau das macht ihn gefährlich.

Dann kam SpaceX.

Der IPO hat diese Nervosität nicht beendet. Er hat sie übertönt. SpaceX wurde zu 135 Dollar je Aktie platziert, sammelte rund 75 Milliarden Dollar ein und startete mit einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen Dollar. Wenige Handelstage später lag der Börsenwert bei mehr als zwei Billionen Dollar. Die Aktie handelte zeitweise deutlich über 200 Dollar. Aus dem größten Börsengang aller Zeiten wurde binnen Tagen eines der lautesten Spekulationsereignisse der vergangenen Jahre.

Damit ist eine Frage erledigt: ob der Markt SpaceX akzeptiert. Er hat es getan. Mehr noch: Er hat das Papier sofort in die Spitzengruppe der wertvollsten Unternehmen der Welt gehoben. Offen ist etwas anderes: Hat der Markt ein neues Technologie-Imperium korrekt bewertet – oder seine Bewertungsmaßstäbe endgültig suspendiert?

SpaceX ist jetzt noch teurer

Schon zum Ausgabepreis war SpaceX extrem teuer. Bei 1,75 Billionen Dollar Bewertung und weniger als 20 Milliarden Dollar Jahresumsatz lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis nahe 100. Eine solche Zahl verlangt sehr viel Zukunft, sehr viel Elon Musk und sehr wenig klassische Bewertungsdisziplin.

Nach dem Kurssprung ist die Debatte schärfer. Wer jetzt kauft, zahlt nicht den IPO-Preis, sondern den Preis des erfolgreichen IPOs. Das ist ein anderer Trade. Die ersten Zeichner haben einen Puffer. Spätere Käufer kaufen den Nachfragebeweis gleich mit. Genau dort beginnt das Risiko. Ein gelungener Börsengang ist kein Geschäftsmodell. Er ist zunächst ein Liquiditätsereignis.

Die Bullen erzählen eine andere Geschichte. Für sie ist SpaceX kein Raumfahrtunternehmen, sondern eine Plattform aus Starlink, Satellitenkommunikation, Verteidigungsinfrastruktur, Startkapazitäten, KI-Anwendungen und langfristig womöglich orbitalen Rechenzentren. In dieser Lesart ist die heutige Bewertung nicht teuer, sondern der Einstiegspreis in ein künftiges Technologie-Monopol.

Das muss groß klingen. Kleinere Geschichten tragen diese Bewertung nicht.

Der Haken: Je höher die Aktie steigt, desto weniger Fehler darf SpaceX künftig machen. Ein Unternehmen kann operativ brillant sein und an der Börse trotzdem enttäuschen, wenn der Preis bereits Perfektion verlangt. Genau dort steht SpaceX jetzt.