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    Besonders beachtet!

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    Zalando Aktie gut behauptet +3,19 % - 17.06.2026

    Am 17.06.2026 ist die Zalando Aktie, bisher, um +3,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie gut behauptet +3,19 % - 17.06.2026
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.06.2026

    Mit einer Performance von +3,19 % konnte die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,280, mit einem Plus von +3,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der Kurs der Zalando Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,93 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -3,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -6,81 % verloren.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,96 %
    1 Monat +22,52 %
    3 Monate -0,93 %
    1 Jahr -17,84 %
    Stand: 17.06.2026, 09:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Analystenoptimismus (durchschn. Kursziel ~36 €, Spanne ~28–53 €, Mehrzahl Buy), fundamentale Erwartungen (2026 Umsatz ~14 Mrd. €, bereinigtes EBIT 660–740 Mio.), starke Kursschwankungen (von ~18,6 auf ~25,6 €, Rücksetzer, Stop‑Loss bei ~24/23,9, Kauf bei

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,39 Mrd. € wert.

    Gründer und Manager legen dringenden Appell für Reformen vor


    Mehr als 100 Gründer und Manager fordern kurz vor dem geplanten Reformpaket der Bundesregierung eine Erneuerung für den Standort Deutschland. Bei der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses am 1. Juli müsse es um greifbare Reformansätze gehen und …

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    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    +3,82 %
    -3,96 %
    +22,52 %
    -0,93 %
    -17,84 %
    -11,94 %
    -75,26 %
    -9,18 %
    +5,53 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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