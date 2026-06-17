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    Besonders beachtet!

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    Münchener Rück - Aktie zeigt Schwäche - 17.06.2026

    Am 17.06.2026 ist die Münchener Rück Aktie, bisher, um -1,75 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.

    Besonders beachtet! - Münchener Rück - Aktie zeigt Schwäche - 17.06.2026
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

    Wie hat sich die Münchener Rück-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Münchener Rück Aktie. Mit einer Performance von -1,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute bei der Münchener Rück Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Münchener Rück, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,87 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Münchener Rück Aktie damit um +2,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -16,58 % verloren.

    Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,62 %
    1 Monat -1,18 %
    3 Monate -12,87 %
    1 Jahr -16,02 %
    Stand: 17.06.2026, 09:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion derzeit um Bewertung und Kursentwicklung der Münchener Rück. Fundamente wie Gewinnkraft, Solvenz, Dividende und Rückkäufe stehen gegen Risiken wie Großschäden, Kapitalmarktrisiken und Rückversicherungspreise. Realistische Zielbereiche liegen bei 550–650 €, 1000 € scheint zu hoch; 500 € gilt als kritischer Erholungswert. MEAG-Strategie, Buybacks und Renditechancen werden ebenfalls diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Zur Münchener Rück Diskussion

    Informationen zur Münchener Rück Aktie

    Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,28 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hannover Rueck, Berkshire Hathaway Registered (B) und Co.

    Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Plus, mit +0,02 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Münchener Rück

    -1,77 %
    +2,62 %
    -1,18 %
    -12,87 %
    -16,02 %
    +39,62 %
    +89,96 %
    +203,76 %
    +1.203,69 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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