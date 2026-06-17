OHB Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 17.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -6,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,64 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +80,53 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +15,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +291,56 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,67 % 1 Monat +0,11 % 3 Monate +80,53 % 1 Jahr +495,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 17.06.2026, 09:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die geplante Privatplatzierung von OHB, die Begleitung durch KKR und Banken, sowie potenzielle Eigenhandelstransaktionen und Verwässerungsrisiken, die den Kurs unter Druck setzen könnten. Zugleich wird der geringe Free Float betont, während fundamentale Perspektiven mit einer großen Wachstumspipeline (>20 Mrd. EUR) und Verteidigungs-/Raumfahrtchancen diskutiert werden, was eine Neubewertung der Bewertung nahelegt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,16 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,34 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,97 %. Lockheed Martin legt um +0,13 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,34 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.