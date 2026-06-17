BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.06.2026

Mit einer Performance von -2,05 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,05 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,74 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -5,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,77 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,08 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,68 % 1 Monat -13,77 % 3 Monate -22,74 % 1 Jahr -37,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 17.06.2026, 09:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BYD vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Der Kursverfall wird als Einstiegschance gesehen (z. B. um 6 €), während China-Absatz, schwache Einzelhandels-/Immobiliennachfrage und geopolitische Risiken diskutiert werden. Befürworter rechnen mit mittelfristigen Gewinnsteigerungen und Exportwachstum; das Ziel, Nummer 1 zu werden, bleibt zentral, ebenso Debatten über Bonusaktien und Bewertungen.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,18 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,95 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,10 %. Xylem legt um +0,68 % zu NIO notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +2,05 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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