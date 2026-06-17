Aixtron, PVA lauern auf Ausbruch - Oddo positiv für Halbleiter

Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1.017 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,68 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -26,70 %/+19,33 % bedeutet.