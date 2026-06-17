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    AKTIEN IM FOKUS

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    Aixtron, PVA lauern auf Ausbruch - Oddo positiv für Halbleiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron und PVA Tepla nahe Jahreshochs mit Rallye
    • Aixtron steigt an MDax Spitze etwa 4,5 Prozent
    • Analyst Houri bleibt bullisch und hob Kursziele an
    AKTIEN IM FOKUS - Aixtron, PVA lauern auf Ausbruch - Oddo positiv für Halbleiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron und PVA Tepla lauern am Mittwoch unweit ihrer Jahreshochs auf einen Chartausbruch. Dabei gewinnen Aixtron an der MDax -Spitze gut 4,5 Prozent und PVA Tepla im SDax mehr als 5 Prozent. ASML aus dem EuroStoxx 50 nähern sich wieder dem jüngsten Rekord.

    Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für Aixtron zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. Aixtron-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.

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    Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1.017 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -26,70 %/+19,33 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten: die jüngste Kursrallye und anschließende Rücksetzer (starker Tagessverlust/Angst vor Zyklizität), Debatten zu Aufträgen/NDA‑Gerüchten und möglichen Großorders (jeweils bis ~50 Reaktoren), defensive IR‑Kommunikation, InP‑Substrat‑Engpässe als kurzfristige Begrenzung, Analystenstimmen (DB Hold 43€, Sell‑Sicht mit Ziel 40€), Erhöhung von Short‑Positionen und die langfristige Outperformance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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