AKTIEN IM FOKUS
Aixtron, PVA lauern auf Ausbruch - Oddo positiv für Halbleiter
- Aixtron und PVA Tepla nahe Jahreshochs mit Rallye
- Aixtron steigt an MDax Spitze etwa 4,5 Prozent
- Analyst Houri bleibt bullisch und hob Kursziele an
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron und PVA Tepla lauern am Mittwoch unweit ihrer Jahreshochs auf einen Chartausbruch. Dabei gewinnen Aixtron an der MDax -Spitze gut 4,5 Prozent und PVA Tepla im SDax mehr als 5 Prozent. ASML aus dem EuroStoxx 50 nähern sich wieder dem jüngsten Rekord.
Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für Aixtron zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. Aixtron-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.
Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 1.017 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,68 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -26,70 %/+19,33 % bedeutet.
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Es gibt NDA's (non disclosure agreements) die ggf. unterzeichnet worden sind. II-VI Inc. z. Bsp (heute unter dem Namen Coherent bekannt) ist Aixtron Kunde.
https://www.kucoin.com/news/flash/semianalysis-report-sparks-sell-off-in-u-s-optoelectronics-sector?lang=en_US&