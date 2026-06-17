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    Besonders beachtet!

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    ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ORANGE Aktie bisher Verluste von -3,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Besonders beachtet! - ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.06.2026
    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

    ORANGE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ORANGE Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Der Kursrückgang der ORANGE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,10 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ORANGE Verluste von -0,57 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ORANGE +24,64 % gewonnen.

    ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,41 %
    1 Monat -7,03 %
    3 Monate -0,57 %
    1 Jahr +36,52 %
    Stand: 17.06.2026, 09:50 Uhr

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,19 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Telefonica notiert im Minus, mit -0,83 %. Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,93 %.

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    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

    -3,16 %
    -4,83 %
    -7,44 %
    -0,57 %
    +36,52 %
    +66,91 %
    +71,57 %
    +19,77 %
    -45,02 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849
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