ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die ORANGE Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Der Kursrückgang der ORANGE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,10 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ORANGE Verluste von -0,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ORANGE +24,64 % gewonnen.

ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,41 % 1 Monat -7,03 % 3 Monate -0,57 % 1 Jahr +36,52 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Stand: 17.06.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,19 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Telefonica notiert im Minus, mit -0,83 %. Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,93 %.

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Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.