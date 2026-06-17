ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Kursziel für BMW auf 90 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy trotz deutlicher Zielkürzung
- Telefonkonferenz hinterließ mehr Fragen als Antworten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 63,50 auf Tradegate (17. Juni 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,62 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 107,00Euro was eine Bandbreite von +10,20 %/+68,45 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.
Könntest du bitte noch 10 Beiträge schreiben mit der Folgerung KZ40€, damit auch jeder weiß, dass du gerne BMW Aktien so billig wie möglich kaufen möchtest…(Ich halte übrigens keine BMW z.Zt., nicht dass es heißt ich hätte hier Verluste und wäre empfindlich).
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔