SpaceX Aktie steigt auf 178,36€ - 17.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SpaceX Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,46 %.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,58 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 178,36€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +35,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +35,46 % erlebt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +35,46 % 1 Monat +35,46 % 3 Monate +35,46 % 1 Jahr +35,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 17.06.2026, 09:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SpaceX-Aktie mit Fokus auf Kursentwicklung, Chartsignale und fundamentale Einordnung. Mehrere Beiträge berichten von fortlaufend grünen Tagen und diskutieren technische Muster wie einen Evening Star im Monatschart. Es wird auch ein möglicher Kursrückgang nach der Lock-up-Periode und nach Q-Zahlen in Aussicht gestellt sowie die Balance von Angebot und Nachfrage diskutiert. Zudem gibt es trading-bezogene Chartkommentare.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

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SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+3,89 % +37,96 % +12,90 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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