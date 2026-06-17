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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie steigt auf 178,36€ - 17.06.2026

    Am 17.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +2,58 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie steigt auf 178,36€ - 17.06.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,58 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 178,36. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SpaceX Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,46 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +35,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +35,46 % erlebt.

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,46 %
    1 Monat +35,46 %
    3 Monate +35,46 %
    1 Jahr +35,46 %
    Stand: 17.06.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SpaceX-Aktie mit Fokus auf Kursentwicklung, Chartsignale und fundamentale Einordnung. Mehrere Beiträge berichten von fortlaufend grünen Tagen und diskutieren technische Muster wie einen Evening Star im Monatschart. Es wird auch ein möglicher Kursrückgang nach der Lock-up-Periode und nach Q-Zahlen in Aussicht gestellt sowie die Balance von Angebot und Nachfrage diskutiert. Zudem gibt es trading-bezogene Chartkommentare.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

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    SpaceX Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +3,89 %
    +37,96 %
    +12,90 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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