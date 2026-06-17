Börsenstart Europa - 17.06. - MDAX stark +1,28 %

Der MDAX steht bei 32.799,58 PKT und gewinnt bisher +1,28 %. Top-Werte: AUTO1 Group +9,11 %, AIXTRON +6,57 %, RENK Group +4,25 % Flop-Werte: TRATON -2,51 %, ThyssenKrupp -1,66 %, IONOS Group -1,31 %

Der DAX bewegt sich bei 24.829,51 PKT und steigt um +0,24 %. Top-Werte: Zalando +3,09 %, Symrise +2,15 %, GEA Group +2,13 % Flop-Werte: Münchener Rück -1,69 %, Deutsche Telekom -1,27 %, Hannover Rueck -1,16 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.979,35 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: AIXTRON +6,57 %, SMA Solar Technology +4,42 %, Nordex +2,77 %

Flop-Werte: Evotec -1,53 %, IONOS Group -1,31 %, Deutsche Telekom -1,27 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.272,50 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: ASML Holding +4,32 %, Adyen Parts Sociales +2,53 %, Schneider Electric +1,78 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,69 %, EssilorLuxottica -1,37 %, Deutsche Telekom -1,27 %

Der ATX bewegt sich bei 6.476,25 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Lenzing +11,42 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,83 %, PORR +2,53 %

Flop-Werte: STRABAG -1,98 %, Oesterreichische Post -0,94 %, Verbund Akt.(A) -0,66 %

Der SMI bewegt sich bei 13.775,37 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,51 %, ABB +1,45 %, Givaudan +1,41 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,83 %, Swiss Life Holding -0,58 %, Swiss Re -0,57 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.459,11 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,38 %, STMicroelectronics +2,04 %, Stellantis +1,79 %

Flop-Werte: ORANGE -3,27 %, EssilorLuxottica -1,37 %, Sanofi -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.145,64 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,84 %, Skanska (B) +1,62 %, ABB +1,45 %

Flop-Werte: Telia Company -1,15 %, Tele2 (B) -0,71 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,51 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.200,00 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,39 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,58 %, Viohalco +0,42 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,97 %, Jumbo -0,74 %