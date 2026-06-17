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    Iran-Desaster von Trump jetzt bekannt - und der neue Fed-Chef!

    Gestern Abverkauf der Chip-Aktien - heute im Fokus der erste Auftritt des neuen Fed-Chefs Warsh..

    Jetzt ist der Text des Iran-Deals und damit das ganze Desaster für Trump bekannt geworden - selbst härteste MAGA-Anhänger haben Probleme, das zu leugnen! Faktisch steigt der Iran zu einer bedeutenden Macht auf, bekommt viel Geld, hat weiter die Macht über die Straße von Hormus, keine Missile-Beschränkung, finanziert weiter Hisbollah und Co - und all das für das vage Versprechen, keine Atombombe anstreben zu wollen (aber das angereicherte Uran bleibt unter Kontrolle des Regimes). Das alles ist auch innenpolitisch eine Zeitbombe für Trump - und Israel könnte den Zünder legen. Gestern Abverkauf der Chip-Aktien - heute im Fokus der erste Auftritt des neuen Fed-Chefs Warsh..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Iran-Desaster von Trump jetzt bekannt - und der neue Fed-Chef! Jetzt ist der Text des Iran-Deals und damit das ganze Desaster für Trump bekannt geworden - selbst härteste MAGA-Anhänger haben Probleme, das zu leugnen!
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