Jetzt ist der Text des Iran-Deals und damit das ganze Desaster für Trump bekannt geworden - selbst härteste MAGA-Anhänger haben Probleme, das zu leugnen! Faktisch steigt der Iran zu einer bedeutenden Macht auf, bekommt viel Geld, hat weiter die Macht über die Straße von Hormus, keine Missile-Beschränkung, finanziert weiter Hisbollah und Co - und all das für das vage Versprechen, keine Atombombe anstreben zu wollen (aber das angereicherte Uran bleibt unter Kontrolle des Regimes). Das alles ist auch innenpolitisch eine Zeitbombe für Trump - und Israel könnte den Zünder legen. Gestern Abverkauf der Chip-Aktien - heute im Fokus der erste Auftritt des neuen Fed-Chefs Warsh..

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Das Videp "Iran-Desaster von Trump jetzt bekannt - und der neue Fed-Chef! " sehen Sie hier..