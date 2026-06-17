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    RRS HA Long Lasting wird auf der AMWC 2026 als bestes injizierbares Präparat im Bereich Hautrevitalisierung ausgezeichnet, was die Führungsposition der Skin Tech Pharma Group in der Kategorie Skin Builder unterstreicht

    BARCELONA, Spanien, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Skin Tech Pharma Group gibt mit Stolz bekannt, dass ihr Flaggschiff unter den Injektionspräparaten, RRS HA LONG LASTING, bei den AMWC Aesthetic Medicine Awards 2026, einer der renommiertesten Auszeichnungen in der ästhetischen Medizin, als bestes Injektionspräparat in der Kategorie Hautrevitalisierung ausgezeichnet wurde.

    RRS HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group

    Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat sich RRS HA LONG LASTING als bahnbrechende Innovation in der aufstrebenden Kategorie der Skin Builder etabliert. Mit mehr als 1 Million durchgeführten Behandlungen weltweit hat das Produkt ein starkes Sicherheits- und klinisches Leistungsprofil bewiesen und dazu beigetragen, ästhetische Behandlungsansätze neu zu definieren, indem es die Verbesserung der Hautqualität mit natürlich aussehender Wiederherstellung kombiniert.

    Die Auszeichnung würdigt den Beitrag des Produkts zur Förderung der regenerativen ästhetischen Medizin und spiegelt die wachsende Nachfrage nach Behandlungslösungen wider, die natürliche Ergebnisse liefern und gleichzeitig die langfristige Gesundheit der Haut, die Qualität des Gewebes und eine anmutige Alterung unterstützen.

    "Der Erhalt dieser Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein Beweis für die Stärke unserer langfristigen Strategie. Während sich die Landschaft der ästhetischen Medizin weiter entwickelt, ist es unser Ziel, durch wissenschaftliche Strenge, differenzierte Innovation und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der medizinischen Fachkräfte führend zu sein. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und die Förderung von Pflegestandards in der gesamten Branche."

    Márcio Rodrigues, Geschäftsführer der Skin Tech Pharma Gruppe

    Über RRS HA Long Lasting - Der ultimative Skin Builder.

    RRS HA Long Lasting ist weder ein Skin Booster noch ein Dermal Filler, sondern vereint die besten Eigenschaften beider Kategorien in einem einzigen Behandlungsansatz.

    RRS HA Long Lasting ist ein vernetzter Hyaluronsäure-Hautbildner, kombiniert mit einem schützenden Puffer aus 15 Aminosäuren zur Unterstützung der Hautstruktur, der die Hydratation, Festigkeit und Textur verbessert und gleichzeitig einen subtilen Lifting-Effekt und eine Verbesserung von Falten und feinen Linien bewirkt. Es liefert sofortige, natürlich aussehende Ergebnisse, progressive Verbesserungen der Hautqualität und ein erwiesenermaßen hohes Sicherheitsprofil. Es ist der erste Skin Builder, der mit einem dualen Wirkansatz entwickelt wurde, um die Hautalterung ganzheitlich anzugehen, indem er in einer einzigen Behandlung sowohl die Hautqualität als auch die Wiederherstellung des natürlichen Gesichtsvolumens anstrebt.

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    PR Newswire (dt.)
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    RRS HA Long Lasting wird auf der AMWC 2026 als bestes injizierbares Präparat im Bereich Hautrevitalisierung ausgezeichnet, was die Führungsposition der Skin Tech Pharma Group in der Kategorie Skin Builder unterstreicht BARCELONA, Spanien, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die Skin Tech Pharma Group gibt mit Stolz bekannt, dass ihr Flaggschiff unter den Injektionspräparaten, RRS HA LONG LASTING, bei den AMWC Aesthetic Medicine Awards 2026, einer der renommiertesten …
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