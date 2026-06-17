Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 325 Kronen - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 38,37 auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 129,27 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +554,19 %/+750,45 % bedeutet.