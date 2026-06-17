ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 325 Kronen - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel auf 325 dänische Kronen
- Einstufung auf Buy belassen durch Berenberg
- Analyst lobt Nachfrage nach Wegovy in Pillenform
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kerry Holford lobte am Dienstag vor allem den fulminanten Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform, die Anfang Januar an den Markt gekommen war. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung der Jahresziele der Dänen vorstellen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 38,37 auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 129,27 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +554,19 %/+750,45 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 325 Euro
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Danke!
Fußball hat uns allesamt gerettet !!
Ist zwar peinlich, aber auch schon wieder irgendwie witzig. Hoffentlich steckt hinter diesem Nick ein Bot und nicht wirklich ein Mensch - das wäre nämlich dann echt schlimm!