JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Lieferkettenunterbrechungen wegen des Iran-Kriegs hätten die Preise gestützt und Vorzieheffekte gebracht, doch die Nachfrage schwäche sich ab und Risiken für das zweite Halbjahr nähmen zu, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 96,90EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 93
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