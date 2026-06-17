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    ZenaTech steigert – getrieben von der Drohnensparte – den Umsatz deutlich

    ZenaTech ist mit einem kräftigen Wachstum ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Anbieter von KI-gestützten Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen gabt seine Finanzergebnisse – basierend auf kanadischem Dollar - für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt.  ZenaTech  erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 8,4 Millionen $. Gegenüber den 1,13 Millionen $ aus dem Vorjahresquartal entspricht das einem Plus von 640 Prozent.

     

    Der Wachstumstreiber war klar die Drohnensparte. Das DaaS-Segment steuerte 7,8 Millionen $ bei und stand damit für rund 93 Prozent des Gesamtumsatzes. ZenaTech baut diesen Bereich vor allem über die Übernahme etablierter Landvermessungs- und Dienstleistungsunternehmen aus, in deren Geschäftsmodelle Drohnentechnologie integriert wird.

     

    Drohnensparte dominiert das Zahlenwerk

     

    Bis Ende des ersten Quartals hatte ZenaTech sein DaaS-Portfolio auf 21 Übernahmen erweitert. Aktuell spricht das Unternehmen von 23 übernommenen Landvermessungs- und Dienstleistungsunternehmen in zehn US-Bundesstaaten sowie in Kanada, Großbritannien und Australien. Zusammen mit eigenen Niederlassungen in Orlando, Dublin und Dubai kommt ZenaTech auf 26 globale DaaS-Standorte.

     

    Operativ geht es darum, Drohnen in bestehende Dienstleistungen wie Landvermessungen, Inspektionen und Hochdruckreinigungen einzubinden. Die Technologie soll vor allem die Datenerfassung verbessern und Abläufe effizienter machen.

     

    Neue Produkte für zivile und militärische Anwendungen

     

    Im ersten Quartal brachte ZenaTech neue kommerzielle Drohnenprodukte der IQ-Serie voran. Dazu zählt der IQ Quad für Landvermessungen. Außerdem wurden die Entwicklung und Erprobung der Hochdruckreinigungsplattform IQ Square fortgesetzt. Bei der Indoor-Drohne IQ Nano meldete das Unternehmen Fortschritte bei Tests mit Drohnenschwärmen für Inventuranwendungen.

     

    Parallel rückt der Verteidigungsbereich stärker in den Fokus. ZenaTech begann im Quartal mit der Entwicklung von Prototypen für ein Drohnenabwehrsystem und meldete ein vorläufiges Patent an. Zum geplanten System gehören unter anderem die maritime Abfangdrohne ZD2000 Maritime Interceptor, die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1 und die seegestützte Start- und Betankungsstation IQ Glider.

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