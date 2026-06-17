JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 54,56EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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