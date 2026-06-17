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    Vom Sorgenkind zum Top-Pick

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    So hilft der neue Großaktionär Puma wieder auf die Sprünge

    ine überraschende Beteiligung aus China lässt Analysten bei Puma plötzlich wieder hoffen. HSBC erhöht das Kursziel deutlich und sieht ein Vorbild, das schon bei anderen Sportmarken funktioniert hat.

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    Vom Sorgenkind zum Top-Pick - So hilft der neue Großaktionär Puma wieder auf die Sprünge
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    Die Investmentbank HSBC traut Puma einen Kurssprung von rund 25 Prozent zu. Die Analysten heben ihre Einstufung von "Hold" auf "Buy" und erhöhen das Kursziel von 26 auf 35 Euro, bei einem aktuellen Kurs von gut 28 Euro.

    Der Auslöser für den Sinneswandel sitzt nicht im laufenden Geschäft, das bleibt nach HSBC-Einschätzung auch 2026 angespannt, sondern bei einem neuen Großaktionär: Der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports hat sich im Januar mit gut 29 Prozent an Puma beteiligt. Die Anteile stammen aus dem Besitz der Familie Pinault, die über ihre Holding Artémis auch Mehrheitseigner von Kering ist. Noch fehlt die kartellrechtliche Freigabe, mit der die Analysten bis Ende des Jahres rechnen. Zwei der sieben Aufsichtsratssitze soll sich Anta sichern.

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    Was die HSBC-Experten überzeugt: Anta habe schon mehrfach bewiesen, wie sich international angeschlagene Marken in China aufpolieren lassen. Fila, Descente, Kolon Sport und der Outdoor-Konzern Amer Sports mit Arc'teryx, Salomon und Wilson wurden nach der Übernahme zu Wachstumstreibern im chinesischen Markt. Salomon etwa steigerte seinen China-Umsatzanteil binnen vier Jahren von einem niedrigen einstelligen Wert auf ein Viertel, neue Läden eröffnete die Marke teilweise in zwei statt branchenüblich neun Monaten.

    "Wir glauben inzwischen an die laufende Markentransformation und die China-Chance, die der Markt unserer Ansicht nach noch nicht ausreichend einpreist", schreiben die Analysten.

    Für Puma wäre das ein gewaltiger Schub, denn ausgerechnet in China bleibt die Marke bislang weit unter ihren Möglichkeiten: Der Marktanteil liegt bei nur 1,3 Prozent, die Markenbekanntheit ist gering. Der Umsatzanteil Chinas ist von 15 Prozent im Jahr 2020 auf zuletzt 7 Prozent gesunken, auch weil die einst hochprofitable Region inzwischen kaum noch Gewinn abwirft. Die Analysten erwarten hier eine Wende und rechnen bis 2028 mit jährlich rund 23 Prozent Umsatzwachstum in China.

    Kurzfristig bleibt Puma dennoch ein Sanierungsfall: Für 2026 rechnet HSBC mit einem operativen Verlust von 50 Millionen Euro. Auch von der Fußball-WM, bei der Puma elf Nationalteams ausstattet, erwarten die Analysten kaum Rückenwind, da nur Portugal und Marokko unter den zehn besten Teams der Welt liegen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 27,92EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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