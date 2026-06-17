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    Schweizer Großreederei MSC hat Interesse an Hapag-Lloyd

    Für Sie zusammengefasst
    • MSC zeigt Interesse an Hapag-Lloyd Mehrheitsziel
    • Ankeraktionäre schützen Hapag-Lloyd bis Ende 2030
    • Führungswechsel bei Quiñenco erhöht Verkaufschance
    Presse - Schweizer Großreederei MSC hat Interesse an Hapag-Lloyd
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die weltgrößte Reederei MSC hat einem Pressebericht zufolge ein Auge auf Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd geworfen. MSC-Patron Gianluigi Aponte würde gern beim deutschen Rivalen einsteigen und bei der Nummer fünf der Branche auf Sicht die Mehrheit übernehmen, berichtet das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider. Aponte klopfe schon länger bei den Haupteignern von Hapag-Lloyd an und gebe seine Ambition trotz allgemeinem Abwinken nicht auf. Ein Sprecher von Hapag-Lloyd wollte dazu keine Stellung nehmen.

    Die Hamburger Reederei ist durch einen Pakt der Ankeraktionäre geschützt. Jeweils 30 Prozent des Kapitals halten der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und die chilenische Reederei CSAV. Ein Vertrag binde beide Seiten, an ihrem Investment festzuhalten und mit einer Stimme zu sprechen, so das Magazin. Der Pakt sollte ursprünglich 2026 auslaufen, sei aber bis Ende 2030 verlängert worden.

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    Zuversichtlich für seine Ambitionen könnten Aponte nun Änderungen beim chilenischen Aktionär stimmen. Dort hätten sich bei der Muttergesellschaft von CSAV, dem Mischkonzern Quiñenco, die Machtverhältnisse geändert. Der langjährige Unternehmenschef Francisco Pérez Mackenna sei im Februar abgetreten, um chilenischer Außenminister zu werden. Seinem Nachfolger Macario Valdés Raczynski, der ein Zahlenmensch sei, liege die Schifffahrt nicht am Herzen. Der heimliche Schutzpatron der Sparte, Quiñenco-Patriarch Andrónico Luksic Craig, habe sich mittlerweile zurückgezogen und überlasse jüngeren Familienmitgliedern das Feld.

    Aponte könnte womöglich mit einem attraktiven Kaufangebot den neuen Unternehmenschef dazu anregen, über den Anteil an Hapag-Lloyd nachzudenken. Fielen die Chilenen, wären vielleicht auch die arabischen Großaktionäre aus Katar und Saudi-Arabien zum Verkauf bereit, hieß es weiter. Beide zusammen besitzen 22,5 Prozent an Hapag-Lloyd./mne/err/jha/

    Hapag-Lloyd

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 116,3 auf Tradegate (17. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,25 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -43,18 %/-0,35 % bedeutet.





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