IEA senkt wegen Folgen des Iran-Kriegs erneut Prognose für weltweite Ölnachfrage
- IEA reduziert Prognose für Ölnachfrage wegen Irankrieg
- Nachfrage sinkt um rund 1,1 Mio Barrel täglich
- Stärkster Rückgang seit 2020 durch höhere Preise
PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Prognose für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr wegen des Iran-Kriegs erneut reduziert. In diesem Jahr dürfte die Nachfrage wegen der höheren Preise und der teilweise unterbrochenen Lieferketten um durchschnittlich 1,1 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag sinken, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der IEA hervorgeht. Das wäre ein Rückgang um rund ein Prozent und damit das stärkste Minus seit 2020, als die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft zeitweise lahmgelegt hatte. Die IEA hatte bereits im Mai die Prognose für die Ölnachfrage weltweit auf minus 420.000 Barrel am Tag gesenkt. Zu Beginn des Jahres und damit vor dem Iran-Krieg hatte der Verband noch mit einem Anstieg um 770.000 Barrel pro Tag gerechnet./zb/jha/
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Um die Rohölvorräte geht es nicht. Die USA haben selbst genug Öl und Gas daheim. Und SOLLTE es knapp werden, dann reduziert man halt die Exporte nach Europa.
Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?