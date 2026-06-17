Ölpreis stürzt nach Iran-Deal – aber die Krise ist nicht vorbei

Die Gruppe, die westliche Nationen und ihre Verbündeten vertritt, rechnet nun aufgrund hoher Preise und massiver Angebotsengpässe mit einem Rückgang der globalen Ölnachfrage um 1,1 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr – gegenüber ihrer vorherigen Prognose eines Rückgangs um 420.000 Barrel pro Tag. Im nächsten Jahr wird mit einem Anstieg der Nachfrage auf 2 Millionen Barrel pro Tag gerechnet, da sich die Handelsströme normalisieren, die Ölpreise sinken und sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern.

Der Ölangebotsschock am Golf wird die weltweite Ölnachfrage zunächst stark senken, bevor sich die Fördermengen durch die Straße von Hormus allmählich normalisieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass sich das Angebot im Jahr 2027 wieder auf 8 Millionen Barrel pro Tag erholen wird. Das diese Woche zu unterzeichnende Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran stellt den bedeutendsten Durchbruch in den Verhandlungen seit Kriegsbeginn dar. Allerdings wird es laut der in Paris ansässigen Energieaufsichtsbehörde voraussichtlich Monate dauern, bis die vollständige Wiederherstellung der Wasserführung durch die lebenswichtige Straße von Hormus erreicht ist.

Die USA und der Iran haben eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung der Kampfhandlungen erzielt. Die formelle Unterzeichnung wird am Freitag erwartet. Die vollständigen Bedingungen wurden zwar noch nicht veröffentlicht, doch das Wall Street Journal berichtete, dass das Abkommen Ausnahmeregelungen für die US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte sowie die Aufhebung der US-amerikanischen und iranischen Blockaden in der Straße von Hormus beinhaltet.

Die internationale Ölpreisreferenz Brent fiel am Mittwoch unter 80 US-Dollar pro Barrel, während die Futures für West Texas Intermediate auf 75 US-Dollar pro Barrel nachgaben. Beide Referenzsorten schlossen bereits am Vortag mehr als 5 Prozent niedriger und erreichten damit den niedrigsten Stand seit Anfang März.

Die IEA erklärte in ihrem jüngsten Monatsbericht am Mittwoch: "Auch wenn die Details des Abkommens noch nicht vollständig geklärt sind und einige Fragen weiterhin offen bleiben, ist es ein ermutigender Schritt nach vorn. Eine vollständige Erholung wird jedoch nicht sofort erfolgen, da die Minen aus den Hauptschifffahrtsrouten entfernt werden müssen und die Lieferketten Zeit zur Normalisierung benötigen."

Der am 28. Februar begonnene Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran legte den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus lahm, über die normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgaslieferungen abgewickelt werden. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass eine vollständige Erholung Monate dauern wird, da die Reedereien mit logistischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert sind – von der Umpositionierung von Schiffen und der Hafenplanung bis hin zum Versicherungsschutz.

Die IEA geht davon aus, dass das weltweite Angebot in diesem Jahr um 3,9 Millionen Barrel pro Tag sinken wird, da etwa ein Fünftel des weltweiten Ölangebots im Persischen Golf gebunden ist, bevor es im nächsten Jahr wieder auf 8 Millionen Barrel pro Tag ansteigt.

Im Mai lag die weltweite Ölproduktion um 13,6 Millionen Barrel pro Tag unter dem Vorkriegsniveau. Die Ölexporte der Golfstaaten sanken um 1,1 Millionen Barrel pro Tag und lagen fast 15 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau vom Februar. Die iranischen Exporte wurden durch die US-Blockade besonders hart getroffen und sanken um 1,4 Millionen Barrel pro Tag auf nur noch 230.000 Barrel pro Tag. Ein Teil der Verluste wurde durch einen Anstieg der Schiff-zu-Schiff-Umladungen im Golf von Oman kompensiert, einer Handelsroute, die häufig genutzt wird, um die Herkunft der Waren zu verschleiern. Die Umschlagmengen stiegen im Mai sprunghaft an und erreichten Anfang Juni bis zu 1,8 Millionen Barrel pro Tag. Der Rückgang der globalen Ölreserven beschleunigte sich im Mai auf 143 Millionen Barrel, wodurch sich die durchschnittliche Abbaurate seit Konfliktbeginn auf 3,8 Millionen Barrel pro Tag erhöhte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 79,29USD auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.

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