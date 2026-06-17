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    Chartanalyse

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    L’Oréal-Aktie: Vom Rekordhoch in den Korrekturmodus – Stabilisierung in Sicht

    L’Oréal pendelt nach Rekordhoch und scharfer Korrektur in einer breiten Seitwärtszone. Zwischen tragfähigen Unterstützungen und hartnäckigen Widerständen ringt die Aktie um Richtung – Stabilisierung ja, klarer neuer Aufwärtstrend noch offen.

    Chartanalyse - L’Oréal-Aktie: Vom Rekordhoch in den Korrekturmodus – Stabilisierung in Sicht
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Rekordhoch in eine ausgedehnte Korrektur

    Die L’Oréal-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Stimmungswechsel durchlaufen. Nach einer Phase stabiler Notierungen um 400 Euro im Jahr 2023 zog der Kurs bis Mitte Mai 2024 auf ein Hoch von 458,35 Euro an. Dieses Niveau markierte den vorläufigen Höhepunkt des Aufwärtstrends. Im Anschluss setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein, die den Titel bis November 2024 auf ein Tief von 321,20 Euro zurückführte. Seitdem arbeitet sich die Aktie schrittweise nach oben, ohne jedoch in den Bereich der alten Rekordstände zurückzukehren. Das Chartbild zeigt damit einen übergeordneten Abwärtstrend, der in eine breite Bodenbildungsphase übergegangen ist, in der sich die Notierung zwischen rund 330 und 400 Euro eingependelt hat.

    Aktuelle Lage im Dreijahreskorridor

    Zuletzt ging die L’Oréal-Aktie bei 383,90 Euro aus dem Handel (16.06.2026). Damit notiert der Wert deutlich unter dem Dreijahreshoch von 458,35 Euro und hat rund 16 Prozent Abstand zu diesem Rekordniveau. Gleichzeitig liegt der Kurs komfortabel über dem Dreijahrestief von 321,20 Euro, das im November 2024 markiert wurde. Gegenüber diesem Tief hat die Aktie knapp 20 Prozent aufgeholt. Im mittelfristigen Kontext bewegt sich L’Oréal damit im mittleren Bereich der Handelsspanne der vergangenen drei Jahre – weit entfernt von Panikniveaus, aber ebenso klar unter den früheren Spitzenkursen.

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    200-Tage-Linie signalisiert vorsichtige Stabilisierung

    Die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt eine breite Seitwärtszone zwischen etwa 350 und 400 Euro, mit einem Schwerpunkt im Bereich 365 bis 385 Euro. Aus diesen Daten lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich um 370 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 383,90 Euro handelt die Aktie damit grob 3 bis 4 Prozent über ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Charttechnisch deutet dieser moderate Aufschlag auf eine vorsichtige Stabilisierung hin: Der zuvor dominierende Abwärtstrend ist gebrochen, ein klarer neuer Aufwärtstrend ist aber noch nicht etabliert. Solange der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

    Unterstützungen und Widerstände im Fokus

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 350 bis 355 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Hier drehte die Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach nach oben, was auf eine hohe Kaufbereitschaft in diesem Bereich schließen lässt. Darunter folgt der breitere Unterstützungsbereich zwischen 330 und 340 Euro, der auf die Tiefs Ende 2024 und Anfang 2025 zurückgeht und als zentrale Absicherungsmarke für langfristig orientierte Anleger gilt. Auf der Oberseite trifft L’Oréal im Bereich von 395 bis 405 Euro auf einen markanten Widerstand, an dem mehrere Erholungsversuche im Frühjahr 2026 ins Stocken gerieten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung der früheren Hochregion zwischen 440 und 455 Euro öffnen, wo die Aktie 2024 mehrfach nach unten abgeprallt ist.

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    ISIN:FR0000120321WKN:853888Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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