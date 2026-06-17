Computer Vision AG sichert Wachstumsfinanzierung & expandiert mit Emeralgo weltweit
Emeralgo beschleunigt sein Wachstum: frisches Kapital, US-Zulassung in Sicht und klare Pläne zur globalen Skalierung der KI-gestützten Wirbelsäulenanalyse.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Erste Tranche der Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen: 383'853 Aktien zu CHF 3.00 platziert; Nettoerlös von rund CHF 0.7 Mio. zur internationalen Markterschliessung.
- US FDA 510(k)-Zulassung (2025) für die automatisierte MRT‑Analyse der Lendenwirbelsäule erhalten.
- Fokus auf Skalierung von Emeralgo in den USA und Europa; zweite Platzierungsfrist 15.–30. Juni 2026 zu CHF 3.00 pro Aktie.
- Skalierbares SaaS‑Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösen; Ausbau zur integrierten Plattform mit zusätzlichen Modulen für Knie, Schulter und Hüfte.
- Klinische Validierung und herstellerunabhängige Architektur: Algorithmen erreichen Leistung vergleichbar mit erfahrenen Fachärzten und sind mit MRT‑Systemen grosser Hersteller einsetzbar.
- Bisher rund CHF 21 Mio. investiert; geplantes Budget von ca. CHF 9 Mio. bis Mitte 2027 (≈40% Personal, ≈45% Zulassungen); mittelfristig Umsatzwachstum angestrebt und IPO an der SIX ab 2028 geprüft.
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