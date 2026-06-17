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    Vier Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Krieg im Libanon läuft weiter trotz US‑Iran Abkommen
    • Israelischer Luftangriff in Nabatija tötete vier
    • Hisbollah beschoss israelische Truppen mit Raketen
    Vier Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Trotz einer Vereinbarung der USA und des Irans über ein Kriegsende an allen Fronten läuft der Krieg im Libanon weiter. Dabei wurden bei einem israelischen Luftangriff im Raum der Stadt Nabatija am Dienstag mindestens vier Menschen getötet, wie die Staatsagentur NNA berichtete. Einige örtliche Medien berichteten von mindestens sechs Todesopfern.

    Auch am Morgen berichtete NNA von Angriffen Israels mit Kampfflugzeugen und Artillerie in dem umkämpften Gebiet um Nabatija.

    Israels Armee teilte am Dienstagabend mit, sie habe Ziele der Hisbollah-Miliz im südlichen Libanon angegriffen.

    Auch die Hisbollah setzte ihre Angriffe Berichten zufolge fort. Der Nachrichtenkanal Al Jazeera berichtete von Angriffen der Miliz mit mindestens zehn Raketen auf israelische Truppen im Libanon. Israels Armee teilte am Dienstagabend ebenfalls mit, sie habe mehrere Raketen der Hisbollah abgefangen, die auf Gebiete gezielt hätten, in denen israelische Truppen im Einsatz seien. Die Hisbollah beanspruchte zunächst keinen der neuen Angriffe für sich./jot/DP/zb







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