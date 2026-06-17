Zefiro-Tochtergesellschaft erhält weitere durch Bundesmittel finanzierte Projekte im Wert von 2,4 Mio. USD hinsichtlich Verfüllung von 12 verwaisten Bohrlöchern in Ohio

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 17. JUNI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin Inc. („P&G“) den Zuschlag für die Durchführung von drei Bohrlochsanierungsprojekten erhalten hat, die im Juli 2026 beginnen sollen – Lorain 8F, Lorain 11F und Gallia 6F. Diese Verträge werden vom Ohio Department of Natural Resources („ODNR“) mit Bundesmitteln aus dem Infrastructure Investment and Jobs Act („IIJA“) verwaltet, der eine Zuteilung von 4,7 Milliarden USD für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher in den gesamten USA vorsieht.

Da P&G bei zwei der drei Projekte einer von nur zwei Bietern war, festigt das Unternehmen seine Marktposition als dominierender Akteur im Bieterkreis für diese Verträge weiter – als vollintegrierter Dienstleister, der bereits seit 1970 auf diesem Markt aktiv ist.

Mit ihrer kürzlich erweiterten Betriebskapazität über ein größeres geografisches Gebiet hinweg ist P&G nun in der Lage, schnell von Möglichkeiten zu profitieren, wenn neue staatliche Fördergelder im Einklang mit den verstärkten Bemühungen zur Verfüllung verwaister Bohrlöcher in Amerika freigegeben werden.

Diese Projekte wurden letzte Woche vergeben und die Zefiro-Tochtergesellschaft P&G reagierte rasch mit der Abgabe von Angeboten, um sich die Verträge zu sichern, was den kurzfristigen Auftragsbestand des Unternehmens an Umweltsanierungsarbeiten erweitert.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die drei neuen ODNR-Verträge:

Lorain 8F: Fünf verwaiste Bohrlöcher in Lorain County, Ohio (direkt westlich von Cleveland) in den Townships Eaton und Carlisle. Eines der Bohrlöcher wird als Reaktion auf eine im Jahr 1989 eingereichte Beschwerde hinsichtlich eines inaktiven Bohrlochs verfüllt, wobei nach einer Inspektion im Jahr 2022 der Schluss gezogen wurde, dass keine verantwortliche Partei ermittelt werden konnte. ( Website OhioBuys )

Lorain 11F: Sechs verwaiste Bohrlöcher plus ein Wasserbohrloch, ebenfalls in Lorain County, allesamt im Township Eaton, die eine Bevölkerung von etwa 5.800 Einwohnern aufweist. Eines dieser Bohrlöcher wurde erstmals im Jahr 2008 untersucht, nachdem ein Anwohner einen „Gasgeruch“ in der Nähe gemeldet hatte. Dieses Bohrloch ( Weil Lowis #1 ) kann nun mit den neu verfügbaren Bundesmitteln verfüllt werden. ( Website OhioBuys )

Gallia 6F: Hierbei handelt es sich um ein einzelnes verwaistes Bohrloch in dem Township Springfield in Gallia County, Ohio, nahe den Staatsgrenzen zu Kentucky und West Virginia. ( Website OhioBuys )

Das Management geht davon aus, dass diese neuen ODNR-Verträge für Zefiro einen Gesamtumsatz von etwa 2,4 Millionen USD generieren werden, der im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 von Zefiro (die drei Monate zum 30. September 2026) realisiert werden soll. Diese durchschnittliche Rate von fast 200.000 USD pro Bohrloch liegt etwa 50 % über den durchschnittlich vergebenen Verfüllungskosten von 129.997,93 USD pro Bohrloch im Rahmen des Orphan Well Program des ODNR, wie im 2022 Orphan Well Program Annual Report veröffentlicht (Link zum Bericht, Seite 27).

Juni 2026: Eine der Bohranlagen von P&G ist an einem Standort in Ohio nahe der Grenze zu Michigan abgebildet.

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Diese drei Verträge erweitern das Portfolio an Projekten, die P&G bereits für die ODNR-Behörde durchführt, darunter:

Wood 12F: Das zweitgrößte Sanierungsprojekt für verwaiste Bohrlöcher in der Geschichte von P&G im Wert von 4,5 Millionen USD für 37 Bohrlöcher ( Pressemitteilung )

Construction Manager at Risk (CMAR): Die Arbeiten für dieses dreijährige Projekt, das im Rahmen des Methane Emissions Reduction Program („MERP“) finanziert wird, haben in diesem Monat (Juni 2026) begonnen und sollen für Zefiro bis Mai 2029 einen Umsatz von etwa 19,6 Millionen USD generieren ( Pressemitteilung ).

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: „Unsere kürzlich erweiterte Kapazität macht sich bereits bezahlt, da wir weiterhin von der größeren operativen Flexibilität profitieren, die mehr Bohranlagen und eine größere Belegschaft mit sich bringen. Die Fähigkeit von Zefiro, nach der Abgabe von Angeboten für Projekte unverzüglich mit der Arbeit zu beginnen, ermöglicht es uns, die IIJA-Mittel, die weiterhin von Bundesstaaten mit verwaisten Bohrlöchern bereitgestellt werden, voll auszuschöpfen. Das Kalenderjahr 2026 erweist sich als äußerst erfolgreich für Zefiro, da wir neue Verträge erhalten, in neue Märkte eintreten und weiterhin immer mehr Geschäfte mit einem Managementteam machen, das an einem Strang zieht sowie fokussiert und motiviert ist, das Wachstum voranzutreiben.“

„Dass wir den Zuschlag für diese drei Verträge bei so wenigen Konkurrenzangeboten erhalten haben, ist ein wahrer Beweis für die Stärke unserer Marktpräsenz in Ohio“, sagte Luke Plants, Chief Executive Officer von P&G und Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro. „Nur sehr wenige US-amerikanische Umweltdienstleistungsunternehmen verfügen über die Kapazitäten, um Verfüllungs- und Stilllegungsarbeiten in einem Tempo durchzuführen, das mit der raschen Freigabe staatlicher Mittel Schritt halten kann. Da dieses Tempo weiter zunimmt, stellen wir sicher, dass unsere Teams und unsere Ausrüstung voll ausgelastet sind, während wir bei Bedarf strategische Erweiterungen unserer Flotte und Teamgröße anstreben. Wir freuen uns über diese Möglichkeit, unser Portfolio um weitere ODNR-Projekte zu erweitern, während wir dazu beitragen, sicherere und sauberere Gemeinden in der gesamten Region der Großen Seen zu schaffen.“

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Stilllegungsverpflichtungen (Asset Retirement Obligations) von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert CO₂-Kompensationszertifikate. Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens,

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) das Ergebnis der Verträge, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift „Risk Factors“ aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 0,428EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.