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    Vom Onlinekauf zur Taxifahrt

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    Klarna will mehr als Shopping: Dieser Bolt-Deal könnte alles ändern

    Klarna rückt mit Bolt tiefer in den Alltag der Kunden vor. Fahrten, Roller und Mietwagen werden zum nächsten Testfeld für die Bezahlplattform.

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    Vom Onlinekauf zur Taxifahrt - Klarna will mehr als Shopping: Dieser Bolt-Deal könnte alles ändern
    Foto: OpenAI

    Klarna ist eine Partnerschaft mit der europäischen Mobilitätsplattform Bolt eingegangen, um seine Zahlungsoptionen für Autofahrten und Roller in Schweden, Deutschland, Finnland und Norwegen anzubieten. Mietwagen sind in Deutschland ebenfalls verfügbar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Integration nutzt tokenisierte Zahlungen, wodurch Kunden in allen vier Märkten über gespeicherte Anmeldeinformationen bezahlen und zwischen einer vollständigen Zahlung oder monatlichen Ratenzahlungen wählen können.

    Klarna gab bekannt, dass die Einführung bereits im Gange ist und voraussichtlich bis Ende Juni vollständig verfügbar sein wird. Dadurch erweitert das Unternehmen seine Reichweite im Bereich der alltäglichen Ausgaben durch das Netzwerk von Bolt mit mehr als 200 Millionen Kunden in über 50 Ländern.

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    Der Deal ist für Klarna ein Vorstoß in Alltagszahlungen mit hoher Frequenz. Strategisch ist das für Klarna interessant, weil Bolt ein sehr großer Zugangskanal ist: Das Unternehmen beschreibt sich als Mobilitätsplattform mit Ride-Hailing, Scooter- und E-Bike-Verleih, Carsharing und Lieferdiensten in mehr als 50 Ländern und 850 Städten. Bolt spricht von mehr als 200 Millionen Kunden sowie mehr als 4,5 Millionen Fahrern, Kurieren und Händlerpartnern.

    Für Klarna geht es damit um einen Schritt weg vom reinen Online-Shopping hin zu täglichen Nutzungssituationen. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend als Zahlungs- und Banking-App für wiederkehrende Ausgaben. Dazu passt auch, dass Klarna zuletzt weitere Mobilitäts- und Alltagsbereiche adressiert hat: Ende Mai wurde eine Partnerschaft mit Arrive/EasyPark für Parkzahlungen in 15 Märkten angekündigt, kurz zuvor eine Integration bei Tekion für Auto-Service-Zahlungen in den USA.

    Klarna bringt seine Zahlungsoptionen direkt in die Bolt-App. Die Integration läuft bereits und soll bis Ende Juni 2026 vollständig in allen vier Märkten verfügbar sein. Technisch basiert das Ganze auf tokenisierten Zahlungen: Kunden zahlen über gespeicherte Zahlungsdaten, ohne bei jeder Fahrt erneut Details einzugeben. Zur Auswahl stehen Sofortzahlung und monatliche Zahlung über Klarna.

    Strategisch ist das für Klarna wichtig, weil der Anbieter damit tiefer in alltägliche, wiederkehrende Ausgaben vordringt. Es geht also nicht nur um größere Onlinekäufe, sondern um sehr häufige Mini-Transaktionen wie Fahrten, Scooter oder Carsharing. Klarna selbst spricht davon, stärker in den Momenten des täglichen Lebens präsent sein zu wollen. Bolt ist dafür ein attraktiver Hebel: Die Plattform ist in mehr als 50 Ländern und 850 Städten aktiv.

    Der Deal dürfte kurzfristig kaum ein Ergebnistreiber sein, denn finanzielle Konditionen oder Umsatzziele wurden nicht genannt. Spannend ist eher das Signal: Klarna will sich vom klassischen Buy-now-pay-later-Anbieter zur Alltags-Bezahlplattform entwickeln. Dazu passen auch andere jüngere Partnerschaften, etwa mit Arrive/EasyPark für Parkzahlungen in 15 Märkten.

    Die Aktie von Klarna ist am Mittwoch (13:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,39 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 15,38 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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