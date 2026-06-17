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    Bambu Lab bringt PLA Pure auf den Markt

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    Ein Filament zum Drucken dort, wo Sie leben

    Bambu Lab bringt PLA Pure auf den Markt - Ein Filament zum Drucken dort, wo Sie leben
    Foto: adobe.stock.com

    AUSTIN, Texas, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Da Desktop-3D-Drucker weltweit immer mehr Einzug in die Haushalte halten, setzt Bambu Lab – eines der wachstumsstärksten Unternehmen im Consumer-3D-Druck  – neue Maßstäbe dafür, wie ein Druckfilament für den Heimgebrauch aussehen sollte. Bambu Lab hat heute die Markteinführung von PLA Pure bekannt gegeben, einem Filament, das für saubereren und sichereren 3D-Druck zu Hause entwickelt wurde. Alle Inhaltsstoffe sind gemäß der EU-Verordnung 10/2011 zertifiziert, der europäischen Verordnung für Kunststoffe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

    Bambu Lab PLA Pure

    Fünf Inhaltsstoffe. Jeder einzelne hat sich seinen Platz verdient.

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    PLA Pure basiert auf Materialien, denen man im Alltag begegnet:

    1. Polymilchsäure (PLA) – gewonnen aus Mais und Zuckerrohr.
    2. Acrylcopolymer – häufig in Kinderspielzeug enthalten.
    3. Farbpigmente – werden auch in Babygeschirr verwendet.
    4. EBS (Ethylenbis-stearamid) – bekannt aus Lebensmittelverpackungsfolien.
    5. Talk – wird in Produkten wie biologisch abbaubaren Trinkhalmen verwendet; von einer unabhängigen Stelle getestet und als asbestfrei bestätigt.

    Jeder Inhaltsstoff ist auf der EU 10/2011 Positivliste mit einer rückverfolgbaren FCM-Substanznummer (Food Contact Material) aufgeführt. Die Rohstoffe werden von globalen Herstellern wie TotalEnergies Corbion, Dow, Chemours und BASF geliefert, was die Einhaltung der Vorschriften und die Rückverfolgbarkeit vereinfacht.

    Die meisten Filamente, die als lebensmittelkonform vermarktet werden, werden nur als Fertigprodukte getestet. PLA Pure wird Inhaltsstoff für Inhaltsstoff geprüft, vom Grundmaterial bis zu den Pigmenten.

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    Sauberere Luft an Ihrem Schreibtisch

    Da der Druck oft in Wohnräumen stattfindet, sind Emissionen ein wichtiger Faktor. PLA Pure verfügt über die UL-2904-GREENGUARD-Zertifizierung*, den anerkannten Standard für Emissionen von 3D-Druckern, der Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Raumluftqualität misst.

    • Die Partikel- und VOC-Werte während des Druckvorgangs liegen unter den Werten, die typischerweise in einer durchschnittlichen Küche, einem Wohnzimmer oder einem Büro auftreten.
    • In einem vierstündigen Dauerdrucktest, der von einem akkreditierten Labor durchgeführt wurde, erzeugte PLA Pure unter identischen Bedingungen geringere PM2,5- und PM10-Emissionen als ein vergleichbares Filament.
    • Eine ausreichende Belüftung wird dennoch empfohlen, um das Einatmen von Drucknebenprodukten zu minimieren.

    Auch PLA Basic von Bambu Lab verfügt über eine Zertifizierung für die Raumluftqualität nach demselben Standard, doch das reinere Inhaltsstoffprofil von PLA Pure sorgt für noch geringere Emissionswerte – besonders relevant beim Drucken in der Nähe von Kindern, Haustieren oder in gemeinsam genutzten Wohnräumen.

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