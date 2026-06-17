Lockerung von US-Öl-Sanktionen gegen Russland ausgelaufen
- Ausnahmeregelung für russisches Öl ist ausgelaufen
- Unklar ob USA die Ausnahmeregelung verlängern
- G7 verpflichtet sich zu erhöhtem Druck und Sanktionen
ÉVIAN (dpa-AFX) - Die Gültigkeit einer Ausnahmeregelung zu gelockerten US-Sanktionen gegen russisches Öl ist abgelaufen. In der Nacht zu Mittwoch (US-Ortszeit) endete die im entsprechenden Dokument des US-Finanzministeriums festgelegte Periode, innerhalb der Sanktionen auf Eis gelegt waren. Es blieb unklar, ob die USA eine weitere Verlängerung der Ausnahme planen.
US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G7-Gipfel am Genfersee in Aussicht gestellt, dass die USA zu Öl-Sanktionen gegen Russland, die auf Eis gelegt worden waren, zurückkehren. Er begründete es damit, dass Öl wieder fließe. Er legte sich aber nicht auf einen möglichen Zeitpunkt fest.
Deshalb wurden Sanktionen auf Eis gelegt
Mit dem Iran-Krieg waren wegen der faktisch unpassierbaren Straße von Hormus weltweit die Energiepreise nach oben geschnellt. Die Meerenge ist wichtig für den Transport von Öl. Die USA lockerten daraufhin zeitweise ihre Sanktionen auf russisches Öl und verlängerten mehrmals. Mitte Mai hatte US-Finanzminister Scott Bessent eine Verlängerung um 30 Tage bekanntgemacht, die nun auslief.
Konkret bezog sich die befristete Ausnahmeregelung auf russisches Öl, das sich zum damaligen Zeitpunkt bereits auf Tankern auf Meeren befand und durch die Lockerung verkauft und geliefert werden durfte. So wollten die USA den Rohölmarkt stabilisieren.
Kritiker hatten bemängelt, Russland werde dadurch finanziell gestärkt. Der Kreml nutzt die Einnahmen aus der Ölindustrie zur Finanzierung seines Kriegs gegen die Ukraine. Es gibt seit Jahren Sanktionen der USA, die den russischen Ölsektor betreffen. Länder und Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen, könnten dabei im Normalfall selbst Gefahr laufen, Ziel von Sanktionen zu werden.
Nur Status quo?
Es blieb unklar, ob Trump womöglich nur zum Status quo der Sanktionen zurückkehren will oder ob er darüber hinaus weitere Sanktionen anvisiert, die Russland schaden sollen.
Die G7-Länder veröffentlichten eine Erklärung, wonach sie sich dazu verpflichten, den Druck auf die russische Kriegswirtschaft zu erhöhen und in diesem Zusammenhang Sanktionen zu verstärken - einschließlich der Maßnahmen gegen den Öl- und Gassektor. Namentlich wurden keine Länder explizit und auch keine weiteren Details zu Sanktionen genannt./rin/DP/zb
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Um die Rohölvorräte geht es nicht. Die USA haben selbst genug Öl und Gas daheim. Und SOLLTE es knapp werden, dann reduziert man halt die Exporte nach Europa.
Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?