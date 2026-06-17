Vonovia-Chef fordert Beschränkung von Mietregulierung

Hallo Apu Panjabi,





vielen Dank für Deine Antwort.





Bei der Frage, ob Verkäufe im größeren Stile zu den Buchwerten möglich sind, liegen wir in der Tat - anders als in vielen anderen Punkten - auseinander.





Es gibt ja zwei unterschiedliche gesetzliche Restriktionen:





Zum einen die Kappungsgrenze bei bestehenden Mietverhältnissen, die meines Wissens bei 15% in drei Jahren liegt (und das auch nur, wenn weitere Bedingungen erfüllt sind). Zum anderen die Mietpreisbremse, die bei Neuvermietungen die Miethöhe durch den Vergleich mit dem Mietspiegel deckelt. Das gemeine ist ja, dass die Orientierung am Mietspiegel eine Art Teufelskreis bewirkt: Die Mieten können wegen des Mietspiegels nur moderat steigen - und das wiederum senkt den Anstieg des Mietspiegels. Ein aus meiner Sicht gleichzeitig absurdes wie perfides Verfahren, dass Verkäufe natürlich erschwert.





Das sind zunächst einmal gesetzliche Regelungen, die für alle gelten. Es mag vielleicht einen Bruchteil der Käufer geben, die vorhaben, hiergegen zu verstoßen. Da aber zudem die Verschärfung für Sanktionen für derartige Verstöße in der Diskussion sind, sprengt es meine Vorstellung, dass Käufer im großen Stil einen Kauf tätigen mit dem klaren Vorhaben, Mieterhöhungen entsprechend der gesetzlichen Regelungen vorzunehmen.





Ich halte die 4% p.a., die Vonovia derzeit durchsetzen kann, für nachhaltig erzielbar - jedoch lediglich unter der Prämisse, dass der Gesetzgeber bestehende Regelungen nicht noch weiter verschärft. Das halte ich persönlich für absolut denkbar, dass ein neues Füllhorn an Restriktionen für die Vermieter ersonnen wird. Gäbe es dieses schwer greifbare Risiko nicht, hätte ich nicht meine defensive Strategie gewählt, sondern unmittelbar in die Aktie investiert.





Ich bin recht sicher, dass Vonovia sich derzeit sehr gerne durch Wohnungsverkäufe "entleveragen" würde, wenn dies im großen Stile möglich wäre. Und die Tatsache, dass das seit geraumer Zeit nicht passiert, ist für mich ein starkes Indiz, dass das eben nicht möglich ist.





Man stelle sich vor, dass Vonovia mit der Nachricht von einem Verkauf von 20 Mrd. Wohnungen zum Buchwert um die Ecke käme. Das hätte mutmaßlich ein prozentual zweistelliges Kursplus zur Folge. Das wird aber meines Erachtens nicht passieren - zumindest wäre ich sehr überrascht.





Ich bin bei Dir, dass ein Käufer auch perspektivisch mit steigenden Mieten rechnen wird - das ist ja völlig absehbar. Aber die 4% setzen sich ja teilweise aus dem "Neuvermietungsplus" und teilweise aus den "regulären Mieterhöhungen" zusammen. Und ein Käufer wird ebendiese Rechnung nach meiner Einschätzung der Erhöhungsmöglichkeiten in etwa in dieser Größenordnung fortschreiben - aber nicht signifikant höher, weil es nun einmal die gesetzlichen Regelungen gibt, die auch für ihn gelten.





Zumal die ganzen Diskussionen zum Nachteil der Vermieter ja nicht verstummen wollen. Ich rechne auch nicht mit Enteignungen unter Marktwert. Das wird (hoffentlich) die Politik nicht umsetzen und - wenn doch - (nochmals hoffentlich und auch erwartbar) das Verfassungsgericht kippen. Aber für vollständig ausgeschlossen halte ich es mittlerweile auch nicht mehr, dass dieses Schreckensszenario passiert. Das muss man sich mal vorstellen: Weit über 50% der Berliner haben bei der Initiative "Deutsche Wohnen enteignen" mit "ja" gestimmt. Das hätte ich noch vor einigen Jahren kategorisch ausgeschlossen, dass es ein solches Abstimmungsergebnis in einem deutschen Bundesland geben kann. Wobei Berlin sicherlich in dieser Frage was das Abstimmungsergebnsi angeht (zum Glück) nicht Deutschland repräsentiert





Ich bin aber insgesamt auf diesem Kursniveau nicht pessimistisch, aber eben auch alles andere als euphorisch. Aber wenn es weder neue gruselige Gesetze zu Lasten von Vermietern gibt noch einen massiven Zinsanstieg der mittel- bis langfristigen Staatsanleihen (beispielsweise ausgelöst durch eine neue Schuldenkrise der Länder), sehe ich den Boden der Kursentwicklung so einigermaßen erreicht. Wobei ich das ehrlich gesagt 10% höher auch bereits vermutet hätte.





Lassen wir uns überrasche, wie es weitergeht.