Vonovia-Chef fordert Beschränkung von Mietregulierung
- Mucic will ein Drittel der Bestände sozial vergeben
- Für die anderen zwei Drittel Preisbildung liberalisieren
- Mucic sieht Mietpreisbremse nicht als Lösung für Neubau
DÜSSELDORF/BOCHUM (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Wohnungskonzerns, Vonovia , Luca Mucic, hat sich für eine Reform der Mietregulierung ausgesprochen. "Ich glaube, dass wir stärker sozial differenzieren müssen", sagte Mucic bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Er plädiere für eine zielgerichtetere Regulierung.
Der Manager schlug vor, die Kappungsgrenzen zu erhöhen und die Mietpreisbremse zu reformieren und festzulegen, dass die großen privaten Wohnungsunternehmen ein Drittel Ihrer Bestände an sozial bedürftige Mieter mit Wohnberechtigungsschein vermieten müssten. An Menschen in diesem Drittel müsste frei werdender Wohnraum dann immer vorrangig vermietet werden. Zur Not müsse es auch weitergehende Beschränkungen geben, was die Preisentwicklung angehe.
Vorschlag: Regulierung für ein Drittel, ansonsten freie Mietpreise
Im Gegenzug sollen nach Ansicht von Mucic diese Regeln für die anderen zwei Drittel abgeschafft und die Preisbildung liberalisiert werden. Dies solle mit einem Härtefallmanagement verbunden werden, sagte Mucic weiter. Für Mieter, die mit der Liberalisierung ein Problem bekämen, sollten sozial ausgewogene Einzelfallregelungen geprüft werden. In der Breite würden solche Neuregelungen Investitionen in Neubau in verschiedenen Qualitäten wesentlich interessanter für bauende und verwaltende Unternehmen machen, so Mucic.
Bei der Kappungsgrenze geht es um die zulässige Mieterhöhung während eines laufenden Mietverhältnisses. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt regelt die Mietpreisbremse die zulässige Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags.
Mucic schlägt Härtefallregeln vor
Das nach Einkommen obere Drittel der Mieter werde im Zweifel kein Problem mit einer solchen Neureglung haben, so Mucic. "Im Bestand knapp oberhalb des unteren Drittels könnte es sein, dass es dann eben aufgrund der sicherlich zu erwartenden deutlich höheren Mietpreisentwicklung zu Härtefällen kommt." Diese müssten dann sozial angemessen und ausgewogen gelöst werden.
Der Vonovia-Chef begründete seinen Vorstoß damit, dass sich die Mietpreisbremse seiner Ansicht nach "nicht als wirklich tauglich erwiesen" habe, das Problem von zu wenig Wohnungsneubauten zu lösen.
Vonovia-Manager gegen Abschaffung von Mietpreisbremse
Der Manager sprach sich allerdings gegen eine ersatzlose Abschaffung der Mietpreisbremse aus. Zwar sei es ein Eingriff in den Markt, der die Preisfindung künstlich beschränke. "Aber da muss man den Wahrheiten ins Gesicht sehen. Ohne das haben Sie ein noch massiveres soziales Problem."
Vonovia bewirtschaftete Ende März in Deutschland knapp 471.000 eigene Wohnungen. In Schweden waren es rund 40.000 und in Österreich etwa 20.000, zusammen also knapp 531.000 Wohnungen. Die monatliche Durchschnittsmiete in Deutschland lag Ende März bei 8,26 Euro pro Quadratmeter, 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./tob/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 20,76 auf Tradegate (17. Juni 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,32 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,60 %/+64,01 % bedeutet.
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Wayne interessierts
Sollte der Markt diese Meinung teilen, dürfte er am langen Ende eine schnelle Korrektur der Zinsen nach unten einpreisen, was den positiven Effekt der Zinserhöhung für den Euro abmildern, wenn nicht sogar komplett negieren würde. Daher: Vollkommen irrelevant sind die Diskussionen um das Timing eines nächsten Zinsschritts nicht. Die Situation ist komplexer als sie auf den ersten Blick erscheint.
Hallo Apu Panjabi,
- Zum einen die Kappungsgrenze bei bestehenden Mietverhältnissen, die meines Wissens bei 15% in drei Jahren liegt (und das auch nur, wenn weitere Bedingungen erfüllt sind).
- Zum anderen die Mietpreisbremse, die bei Neuvermietungen die Miethöhe durch den Vergleich mit dem Mietspiegel deckelt. Das gemeine ist ja, dass die Orientierung am Mietspiegel eine Art Teufelskreis bewirkt: Die Mieten können wegen des Mietspiegels nur moderat steigen - und das wiederum senkt den Anstieg des Mietspiegels. Ein aus meiner Sicht gleichzeitig absurdes wie perfides Verfahren, dass Verkäufe natürlich erschwert.